L’équipe de France de rugby visera la passe de trois face à l’Argentine, ce vendredi en test match de l’automne 2024. Mais ce sera le capitaine intérimaire Grégory Alldritt.

Le Stade de Saint-Denis sera, vendredi 22 novembre à 21h10, le théâtre d’un affrontement international particulièrement attendu entre les Bleus et les Pumas. Cette ultime rencontre de la tournée d’automne promet un duel spectaculaire entre deux formations ayant marqué la dernière Coupe du monde. Vous en avez maintenant l’habitude, ce France – Argentine 2024 en direct streaming sera à suivre, non pas sur France TV comme souvent, mais la chaîne TF1 en soirée ce vendredi.

Pour voir France – Argentine 2024 en direct streaming

En soirée et sur TF1 le test match France – Argentine 2024 en direct streaming

Les Bleus, vainqueurs convaincants du Japon et des All Blacks, visent une troisième victoire consécutive. L’objectif est de panser les blessures du Tournoi des 6 Nations et d’effacer les déceptions estivales. Face à eux, des Pumas en pleine ascension, auteurs d’un large succès contre l’Italie et d’un match référence en Irlande.

Un partout entre les deux nations cette année en amicaux

Cette rencontre revêt un caractère particulier puisque les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois récemment en Argentine, avec un résultat partagé : une victoire française (13-28) suivie d’une de l’Argentine (33-25). Un historique récent qui ajoute du piment à cette confrontation. Un autre élément intéressant réside dans la connaissance mutuelle des joueurs : plusieurs Argentins évoluent dans des clubs du Top 14, créant des connexions inédites entre coéquipiers de club et adversaires internationaux.