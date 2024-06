Le troll parfait de Neal Maupay après le nul de l’Angleterre à l’Euro

Un brin moqueur mais tellement drôle avec ses amis anglais, l’attaquant français Neal Maupay.

Il joue pourtant en Angleterre, attaquant qu’il est de Brentford FC en prêt d’Everton. Neal Maupay n’a pas manqué l’occasion de se moquer hier jeudi sur les réseaux sociaux, de l’équipe d’Angleterre suite à sa performance mitigée contre le Danemark lors de son deuxième match de la phase de groupes de l’Euro 2024 à Francfort.

Neal Maupay s’amuse des performances anglaises à l’Euro

Malgré un début de match prometteur avec un but rapide de Harry Kane, les Anglais ont dû se contenter d’un match nul 1-1 contre une équipe danoise bien organisée. Manchester United striker Rasmus Hojlund a égalisé pour le Danemark, laissant les deux équipes sur un pied d’égalité à la pause. Ce résultat laisse l’Angleterre dans une position inconfortable, obligeant les Three Lions à attendre leur dernier match contre la Slovénie pour sécuriser leur place en huitièmes de finale. La performance des Anglais a soulevé des questions sur leur capacité à aller plus loin que leur finale atteinte lors de l’édition précédente de l’Euro.

Un troll qui fait mouche, mais nos voisins ne l’épargnent pas

Neal Maupay a profité de la situation pour troller l’Angleterre. Sur les réseaux sociaux, il a posté un mème hilarant de l’humoriste ghanéen Akrobeto, accompagné de la légende « It is coming home » avec un drapeau anglais, tournant en dérision le chant et le slogan populaire des supporters anglais, « Football is coming home ». Taquin, Neal Maupay n’en a pas moins amusé la majorité des Britanniques qui le suivent sur les réseaux sociaux, la plupart appréciant ce côté chambreur, qu’il assume avec beaucoup d’humour et de finesse.

Certains n’ont toutefois pas manqué de l’égratigner en retour, lui rappelant qu’il tue son temps sur le réseau X dans l’attente d’un coup de fil du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qu’il ne l’a pas retenu dans sa liste pour l’Euro de football.