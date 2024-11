PSG. QSI, un portefeuille d’actifs valorisés à 475 milliards

Le PSG est le plus gros actif du fonds souverain du Qatar, QSI.

Depuis sa fondation en 2004 par le gouvernement du Qatar, Qatar Sports Investments (QSI) s’est imposé comme un acteur incontournable du sport mondial. Filiale de la Qatar Investment Authority (QIA), avec un portefeuille d’actifs valorisé à 475 milliards de dollars, QSI orchestre des investissements stratégiques qui lui permettent d’étendre son influence bien au-delà des frontières de l’émirat.

Le PSG, la locomotive de la branche sport du fonds souverain du Qatar

L’investissement phare de QSI est bien sûr le Paris Saint-Germain, acquis en 2011, dont il détient aujourd’hui 87,5 %. Sous la gestion de QSI, le PSG est passé du statut de club compétitif au niveau national à celui de marque mondiale, attirant des stars internationales et remportant de multiples titres en Ligue 1. Mais le portefeuille de QSI s’étend également à d’autres domaines sportifs et géographiques. En 2022, l’acquisition de 21,67 % du club portugais Sporting Braga a marqué une première incursion dans le football européen en dehors de la France.

Après le foot ou le padel bientôt la Formule 1 ?

La stratégie de QSI englobe également des investissements dans des disciplines en pleine expansion, notamment le padel. En fusionnant les circuits Premier Padel et World Padel Tour, QSI a créé un circuit unifié qui devrait accélérer la croissance de ce sport dans le monde entier. En dehors du football et du padel, QSI détient aussi une part de 5 % de Monumental Sports & Entertainment, propriétaire de plusieurs équipes sportives aux États-Unis, dont les Washington Wizards en NBA et les Washington Capitals en NHL. Ces dernières semaines, il est aussi question d’un possible rapprochement du fonds avec l’écurie Audi F1, qui fera son entrée dans la course à compter de 2025.

Avec cette diversification, QSI confirme son ambition de faire du sport un pilier de soft power qatari. Une stratégie qui, à travers des actifs diversifiés et stratégiquement choisis, place QSI comme un acteur majeur sur la scène sportive et économique globale.