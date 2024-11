D’aucuns lui prêtent du sursis sur le banc du FC Nantes, qu’il fréquente pour la deuxième fois dans sa carrière d’entraîneur professionnel. Avec un contrat signé jusqu’en 2026. Il est vrai qu’avec l’insaisissable Waldemar Kita à la tête des Canaris, tout est toujours possible. Néanmoins, « Casque d’or » – son surnom hérité d’un coup de tête rageur quand il était joueur au PSG face au Real Madrid -, jouit d’un certain crédit auprès de son patron, qui l’a rappelé à la rescousse il y a quelques mois, pour maintenir son club dans l’élite.

De la constance sportive et financière dans la carrière de Kombouaré

Il y a une forme de constance avec Antoine Kombouaré. Tant dans ses résultats obtenus sur le rectangle vert, notamment sa capacité à garder ses équipes en Ligue 1, qu’au niveau des rémunérations perçues d’une équipe à une autre. Depuis le PSG qu’il a fréquenté jusqu’à l’arrivée du Qatar et son éviction dans la foulée, alors qu’il jouait la première place du championnat de France et jusqu’à cette saison 2024-2025, il a toujours flirté dans une proportion salariale proche du million au million et demi brut annuels, selon les estimations à son sujet.

Al-Hilal, l’expérience la plus lucrative au CV d’Antoine Kombouaré

Toujours, à l’exception des quelques mois de sa pige en Arabie Saoudite, au soutien de l’équipe d’Al-Hilal. C’était bien avant la soudaine boulimie du pays pour le football, plus d’une décennie avant les Neymar, João Cancelo et autre Sergej Milinković-Savić, qui portent aujourd’hui le maillot du club de Riyad. Cela restera néanmoins l’expérience la plus riche au CV du technicien kanak. Riche, plus financièrement que sportivement, pour celui qui compte sinon à son palmarès deux Coupes de France, la première gagnée avec le PSG en 2010 et l’autre pour le compte du FC Nantes, en 2022.

L’évolution du salaire d’Antoine Kombouaré en carrière