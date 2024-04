Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

Il ne reste plus qu’une poignée de points à distribuer en Ligue 1, les positions ne devraient plus trop différer.

Verdict possible dès ce mercredi pour l’issue principale de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 et de l’identité du club lauréat. Même s’il n’y a déjà plus guère de suspense depuis un bon bout de temps. Reste que mercredi, s’il bat le FC Lorient en match en retard tandis qu’en même temps, Monaco ne domine pas le Losc, alors le champion de France en titre conservera de façon certaine son bien.

Derrière le PSG champion, le Losc pour doubler Brest sur le podium ?

Voilà à ce stade presque final la seule certitude du reste de l’exercice. A quatre matchs de la fin tout est encore ailleurs jouable, du podium aux places européennes en passant par les barrages et la relégation en Ligue 2. Avec douze points restants à distribuer (15 pour six équipes ayant un match en retard), les positions du moment ne peuvent plus changer dans les grandes lignes. La lanterne rouge, Clermont, ne peut par eemple mathématiquement plus terminer au-delà de la quatorzième place.

Une place de mieux pour l’OM et le RC Strasbourg

Néanmoins, entre le classement actuel ce lundi, au lendemain de la 30e journée et les prédictions signées du spécialiste de la statistiques Opta, quelques places diffèrent. Une seule compte vraiment, que celle qui voit Lille doubler sur le fil Brest, pour le podium final de la saison. Pour le reste, l’OM progresse d’une place à la huitième, comme Strasbourg à la douzième. Il est sinon très fortement probable, pour ne pas dire quasi certain, que le Clermont Foot va descendre en Ligue 2. C’est plus disputé à trois équipes que sont Lorient, Le Havre et Metz. Dans le réel comme pour Opta, c’est le club grenat qui est en ballotage le plus favorable.

1. Paris = 100%

2. Monaco = 69,7%

3. Lille = 44%

4. Brest = 55,5%

5. Nice = 41,8 %

6. Lens = 34,8 %

7. Rennes = 27,5 %

8. Marseille = 25,1 %

9. Lyon = 32,8 %

10. Reims = 28,7 %

11. Toulouse = 25,1 %

12. Strasbourg = 30,3 %

13. Montpellier = 38,2 %

14. Nantes = 48,4 %

15. Metz = 25,8 %

16. Le Havre = 28,7 %

17. Lorient = 31,6 %

18. Clermont = 87 %