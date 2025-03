PSG ou Aston Villa, qui ira en 1/2 selon les bookmakers ?

Il ne l’était pas face à Liverpool, cette fois, le PSG part favori contre Aston Villa.

Le Paris Saint-Germain et Aston Villa s’apprêtent à croiser le fer en quarts de finale de la Ligue des Champions, après leurs succès respectifs face à Liverpool et au Club Bruges. À l’approche de cette double confrontation, les opérateurs ont déjà tranché : le club de la capitale part avec une longueur d’avance.

Pour le match aller prévu le 9 avril au Parc des Princes, les cotes parlent d’elles-mêmes. La victoire parisienne est estimée à 1,50 en moyenne par les bookmakers, quand un succès des Villans s’envole à 6,00. Le match nul se situe aux alentours de 3,75, reflétant la nette préférence des opérateurs pour l’équipe française sur sa pelouse.

Concernant la qualification pour les demi-finales, l’écart reste significatif mais se resserre légèrement. Le PSG est coté à 1,30 pour une place dans le dernier carré, tandis qu’Aston Villa s’affiche à 2,40. Ces chiffres traduisent une probabilité implicite de qualification d’environ 77% pour Paris contre 23% pour le club anglais.

Les retrouvailles d’Unai Emery avec le PSG

Dans le détail des scores possibles au Parc des Princes, les bookmakers privilégient un succès parisien par un but d’écart : le 2-1 est proposé à 7,00, suivi du 2-0 à 7,50 et du 1-0 à 8,00. Côté britannique, les hypothèses les plus plausibles seraient un 1-0 ou un 2-1 en leur faveur, cotés respectivement à 20,00 et 18,00.

Ces estimations s’expliquent par plusieurs facteurs : l’avantage du terrain pour le PSG lors du match aller, l’expérience parisienne dans les phases finales de la compétition et le statut de relative nouveauté d’Aston Villa à ce niveau. Néanmoins, les hommes d’Unai Emery, ancien coach parisien probablement revanchard, ont déjà prouvé leur capacité à déjouer les pronostics cette saison.

La double confrontation s’annonce plus serrée que ne le suggèrent ces cotes selon certains observateurs, qui rappellent la propension du PSG à connaître des moments de fébrilité dans les grands rendez-vous européens. Réponse le 15 avril à Birmingham, où se jouera le match retour qui déterminera le nom du demi-finaliste.