Girondins de Bordeaux. Un équipementier danois après Adidas ?

A partir de la saison prochaine, les supporters de Bordeaux porteront autre chose que des maillots produits par Adidas.

Le feuilleton de l’équipementier des Girondins de Bordeaux semble toucher à sa fin. Selon les informations de Radio Forever , le club au scapulaire devrait prochainement officialiser un partenariat avec la marque danoise Hummel, qui succéderait ainsi à Adidas.

Le contrat liant les Marine et Blanc à l’équipementier allemand arrive à échéance en juin prochain, et la direction bordelaise avait engagé des discussions avec différentes marques ces derniers mois. « Deux marques étaient en compétition, Adidas et Hummel. Il semble que Hummel ait été choisi par le club », révèle la radio béglaise.

Déjà l’équipementier technique de l’ASSE

Ce changement d’équipementier marquerait une page importante dans l’histoire moderne du club. Hummel, reconnaissable à son logo en forme de bourdon et ses célèbres chevrons, n’a encore jamais habillé les Girondins. Fondée en Allemagne en 1923 mais basée au Danemark depuis 1984, la marque scandinave est depuis 2022 celle qui habille les Verts de l’AS Saint-Etienne, pour un autre club mythique du football français.

Cette transition intervient dans un contexte particulier pour le club aux six titres de champion de France, actuellement engagé en National 2 (quatrième division) après sa rétrogradation administrative. En pleine bataille pour retrouver le statut professionnel, les Girondins verraient en ce partenariat un signal positif dans leur processus de reconstruction.