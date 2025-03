Neymar signe avec un groupe pharmaceutique

Encore un nouveau sponsor pour Neymar.

Neymar vient de conclure un partenariat majeur avec le groupe pharmaceutique Cimed, devenant le nouvel ambassadeur de sa gamme de produits d’hydratation Lavitan. Cette collaboration stratégique, annoncée ce mardi, s’inscrit dans une volonté de la marque de s’étendre au-delà du secteur de la santé pour incarner un véritable style de vie.

Ce partenariat avec l’attaquant de Santos comprendra une gamme complète de produits incluant des boissons isotoniques, des comprimés effervescents et des concentrés Lavitan Drops. Au total, plus de 20 nouveaux produits devraient être lancés dès le premier semestre 2025, avec des éditions limitées et des activations exclusives lors d’événements sportifs et culturels.

« Avoir Neymar comme ambassadeur de Lavitan représente une étape importante dans la construction d’une marque encore plus connectée au bien-être, à la performance et au mode de vie sain qu’il incarne », a déclaré João Adibe, PDG de Cimed, dans un communiqué officiel.

Un portefeuille de partenaires déjà bien fourni

Cette collaboration s’inscrit dans un contexte particulièrement favorable, alors que le marché des boissons isotoniques a connu une croissance de 22% l’année dernière et que les produits liés au sport ont progressé de 48%. Selon les données de Scanntech, la consommation d’aliments fonctionnels, y compris les boissons isotoniques, représente déjà environ 200 millions d’unités par an au Brésil.

L’arrivée de Neymar devrait contribuer significativement aux objectifs financiers ambitieux de Cimed, qui prévoit un chiffre d’affaires de 550 millions de reais (environ 90 millions d’euros) pour sa gamme Lavitan en 2025. Cette expansion fait partie du projet « Nova Era », visant à porter le chiffre d’affaires global de l’entreprise à 10 milliards de reais d’ici 2030.

Pour le joueur brésilien, ce nouveau partenariat vient enrichir un portefeuille déjà bien garni de collaborations commerciales, confirmant son statut d’icône mondiale dont l’influence dépasse largement le cadre sportif.