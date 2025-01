La Ligue des champions est entrée dans son money-time.

Les bookmakers ont livré leurs pronostics pour cette nouvelle formule de Ligue des champions, et le verdict est sans appel pour les clubs français. À mi-parcours de la phase de poules, les opérateurs de paris placent le Paris Saint-Germain comme meilleur représentant tricolore, mais seulement au 13e rang (cote de 35), loin derrière les favoris Liverpool (4,50) et le duo Real Madrid-Arsenal (6,00).

Fait notable, les opérateurs plaident plutôt pour le Paris SG, alors qu’il est le moins bien classé (25e) des quatre clubs français au lancement de la 7e journée. Alors que le LOSC Lille, actuellement bien placé dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale, n’est crédité que d’une cote de 96,00.

Des bookmakers plutôt sévères avec les irréstibles Lillois ou Brestois

Même chose pour le Stade Brestois et l’AS Monaco, qui ne convaincs guère plus les spécialistes des pronostics, qui leur attribuent la même cote de 101,00. Un manque de confiance qui contraste avec les performances actuelles des Bretons, particulièrement séduisants depuis le début de la saison.

En tête des pronostics, Liverpool fait figure de grand favori, suivi de près par le Real Madrid et Arsenal. Le Bayern Munich et Manchester City complètent le top 5 avec une cote de 7,00. À noter la belle cote du Bayer Leverkusen (19,00), reflet de sa saison dernière exceptionnelle.

Futur classement final de la Ligue des champions selon les bookmakers

Liverpool = cote de 1re place finale à 4,50

Real Madrid = 6,00

Arsenal = 6,00

Barcelone = 6,60

Bayern Munich = 7,00

Manchester City = 7,00

Inter Milan = 14,00

Bayer Leverkusen = 19,00

Atalanta = 26,00

Atletico Madrid = 29,00

Juventus = 31,00

Aston Villa = 31,00

Paris SG = 31,00

AC Milan = 36,00

Dortmund = 41,00

Benfica = 71,00

Sporting = 71,00

Lille = 96,00

Feyenoord = 111,00

Brest = 101,00

Celtic = 101,00

Monaco = 101,00

Stuttgart = 141,00

PSV = 151,00

Club Bruges = 301,00

Chakhtar = 501,00

Dinamo Zagreb = 751,00

Girona = 1251,00

Bologne = 1751,00

Salzbourg = 1501,00

Sparta Prague = 1751,00

Sturm Graz = 1751,00

Étoile Rouge Belgrade = 3001,00