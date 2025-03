OL. Selma Bacha signe aux côtés d’Olivier Giroud

Selma Bacha est la nouvelle égérie de Rexona.

L’internationale française et latéral de l’Olympique Lyonnais, Selma Bacha, vient d’être annoncée comme nouvelle ambassadrice de Rexona. La joueuse lyonnaise rejoint ainsi Olivier Giroud pour représenter la célèbre marque de déodorants et d’anti-transpirants du groupe Unilever.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe, qui a officialisé sa collaboration avec l’Euro féminin 2025 à travers plusieurs de ses marques phares : Rexona, Dove, Axe et Signal. La footballeuse de 24 ans incarnera notamment la gamme « 72h de protection activée par la chaleur du corps », déjà visible en magasin et bientôt sur les écrans dès le 17 mars.

« Selma Bacha représente parfaitement l’énergie et la persévérance que nous souhaitons mettre en avant avec Rexona », explique par communiqué Clémence Ayton, Head of Marketing Déodorants et Douche Unilever France. Un choix approuvé par Vincent Ponsot, CEO de l’Olympique Lyonnais Féminin, qui se réjouit de voir une de ses joueuses majeures « représenter parfaitement les valeurs du club par son talent, son engagement et son authenticité ».

« Une belle opportunité » pour Selma Bacha

Reconnue pour sa combativité et sa polyvalence, Selma Bacha s’est imposée comme l’une des meilleures latérales gauches mondiales. « Je suis honorée de rejoindre la famille Rexona. Ce partenariat est une belle opportunité de transmettre des valeurs qui me tiennent à cœur, comme la confiance, le travail et l’envie de toujours aller de l’avant », a déclaré la principale intéressée.

De mars à juillet 2025, les marques du groupe Unilever proposeront diverses activations autour de l’Euro féminin, incluant notamment un jeu concours national permettant aux Français de gagner des places pour la compétition.