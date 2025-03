RC Lens. Ce que rapporte financièrement au Racing un match à Bollaert

Le RC Lens peut compter sur le soutien de son formidable public pour remplir ses caisses.

En la matière, le RC Lens cumule les records. Récemment, le club nordiste a dévoilé quelques chiffres liés aux affluences enregistrées au stade Bollaert-Delelis : 62 matchs consécutifs à guichets fermés (série en cours) et 2,33 millions de spectateurs depuis le mois de février 2022, entre Ligue 2 et Ligue 1.

Le RC Lens maximise les recettes tirées de son stade

Cette fidélité indéfectible du public lensois pour les Sang et Or se traduit également par de conséquents revenus tirés de la billetterie. Malgré une capacité commerciale de son stade (38 223) plus modeste que beaucoup d’autres clubs en Europe, le RC Lens parvient à se hisser dans le top 30 des formations européennes qui gagnent financièrement le plus à la moyenne des rencontres jouées à domicile.

Aussi bien que l’OL dans une enceinte beaucoup plus petite

D’après les chiffres officiels de l’UEFA, chaque fois que le Racing se produit dans son antre fétiche, cela lui rapporte l’équivalent moyen de 1,7 millions d’euros, un résultat d’autant plus remarquable qu’il équivaut à celui de l’Olympique Lyonnais, rival en Ligue 1, qui évolue dans une enceinte bien plus grande, à 57 206 spectateurs en configuration maximale, au Groupama Stadium.