Messi, Thierry Henry et Luis Suarez réunis dans une même pub

Lionel Messi et Luis Suarez sont des quatre protagonistes de la nouvelle campagne signée Lay’s.

La marque de chips Lay’s a réuni un quatuor de stars mondiales pour sa campagne « No Lay’s, No Game ». Pour la troisième édition consécutive, Lionel Messi et Thierry Henry sont rejoints par deux nouvelles têtes d’affiche : l’Espagnole Alexia Putellas et l’Uruguayen Luis Suárez.

Au cœur du dispositif, un concept baptisé « Lay’s Crawl » qui met en scène ces légendes du ballon rond à la recherche de bars diffusant des matchs et servant des Lay’s. Les séquences tournées à Barcelone avec Putellas et Henry, puis à Miami avec Messi et Suárez, montrent les joueurs entrant dans différents établissements avec une seule question : « Avez-vous des Lay’s ? ». Si la réponse est positive, ils restent regarder le match, offrant aux supporters présents un moment inoubliable.

« Je n’oublierai jamais la réaction des fans – c’était incroyable », confie Alexia Putellas, nouvelle ambassadrice de la marque. De son côté, Messi souligne : « Ce n’est pas souvent que nous pouvons regarder un match dans un bar comme des fans ‘normaux’, donc c’était une journée spéciale. »

Une opération commerciale à 360

La campagne ne s’arrête pas là. Lay’s installe des « Lay’s Lights » à l’extérieur de certains bars en Espagne, Portugal, Allemagne, Ukraine et Afrique du Sud. Ces enseignes signalent aux supporters que l’établissement diffuse les matchs et sert leurs chips. Mieux encore, quelques chanceux pourraient voir leur addition réglée par Henry ou Putellas lors des rencontres de Champions League.

Pour les fans qui n’ont pas de bar participant à proximité, la marque propose également « Lay’s Dash », un jeu interactif accessible via QR code ou sur nolaysnogame.com, permettant de gagner des prix en incarnant l’un des ambassadeurs.

Partenaire officiel de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Women’s Champions League, Lay’s continue ainsi de renforcer son association avec le football de haut niveau, en créant des expériences qui rapprochent supporters et stars du ballon rond.