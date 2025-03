PSG, LOSC. Qui va désormais gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

La route est encore longue jusqu’à la finale à Munich, mais le PSG est désormais un favori à la victoire enLigue des champions.

Alors que les huitièmes de finale de la Ligue des champions touchent à leur fin, le grand bal des favoris se précise aux yeux des bookmakers. À l’heure où quatre équipes ont déjà composté leur billet pour les quarts de finale, dont le Paris Saint-Germain, les cotes s’affinent et dessinent une hiérarchie pour la suite de la compétition.

Le PSG figure désormais dans le duo de tête des favoris, partageant la première marche du podium avec le FC Barcelone. Les deux géants sont crédités d’une cote oscillant entre 2,5 et 3 selon les opérateurs, un statut qui témoigne de la forte impression laissée par les Parisiens après leur qualification convaincante face aux Reds de Liverpool.

Le Real Madrid complète le podium virtuel avec une cote moyenne de 4, juste devant le Bayern Munich qui s’affiche à 5,5. Les Bavarois, déjà qualifiés pour les quarts où ils affronteront l’Inter Milan, semblent bénéficier d’une confiance modérée malgré leur parcours européen solide jusqu’à présent. Arsenal pointe en cinquième position (6), tandis que l’Inter Milan, autre équipe déjà qualifiée, se positionne comme un outsider crédible avec une cote moyenne de 10.

Le LOSC est coté à 100 contre un

Plus loin dans la hiérarchie, l’Atlético Madrid et Aston Villa (probable futur adversaire du PSG) partagent des ambitions similaires aux yeux des bookmakers avec des cotes aux alentours de 28, bien loin des favoris. Côté français, le LOSC, qui dispute ce mercredi son match retour contre le Borussia Dortmund après un nul 1-1 à l’aller, se voit attribuer une cote de 100 en moyenne. Une valorisation qui témoigne du chemin qu’il reste à parcourir aux Dogues pour convaincre les spécialistes, mais aussi de l’exploit que représenterait un sacre lillois en mai prochain. Le Borussia Dortmund, adversaire des Lillois, est quant à lui proposé à 80, confirmant que les opérateurs accordent davantage de crédit aux Allemands pour la qualification ce soir. Ferment la marche le Club Bruges (750) et le PSV Eindhoven (1000 à 2500), considérés comme les outsiders absolus de cette édition.