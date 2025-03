Ligue 1. Quel est le salaire moyen net cette saison 2024-2025 ?

Un peu plus de 15 000 euros net mensuels en moyenne pour un joueur de la Ligue 1.

Il y a ceux dont on parle le plus, tout en haut de la pile. C’est-à-dire, pour schématiser simplement et rapidement, les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais il en est d’autres, la majorité du plateau, qui évolue dans des sphères de salaires bien plus modestes en Ligue 1. Cette saison 2024-2025, selon les données de Football Benchmark le salaire moyen du championnat élite du football français est de 16 170 euros mensuels. C’est ici exprimé en net avant impôts.

Le cinquième salaire moyen le plus élevé en Europe

C’est la cinquième moyenne la plus élevée en Europe, après la Bundesliga allemande (20 178 euros par mois), la Serie A italienne (22 504 €/mois), la Liga espagnole (22 556€/mois) et très loin après la riche Premier League anglaise ou la moyenne est à plus du double de la Ligue 1 : 47 008 euros mensuels, en hausse de 4,7 % (44 957 euros), sur la saison 2023-2024.

2 800 €/mois au minimum d’un premier contrat pro en Ligue 1

En Ligue 1, la Charte du football professionnel que nous avons consulté pour comparaison, réglemente la grille des salaires des clubs, avec un minimum fixe en fonction de l’âge des joueurs et du type de contrat signé. Au minimum, pour un premier contrat professionnel, il est cette saison de 2 800 euros mensuels, ici exprimé en brut.