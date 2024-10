OM : L’OM signe avec Onepoint pour son Treizième Homme

Avec l’aide de Onepoint, l’OM cherche à réduire son bilan carbone.

Le programme « Treizième Homme » s’enrichit d’un nouveau partenaire, l’Olympique de Marseille annonce ce mardi un accord avec Onepoint, un groupe spécialisé dans le conseil et la transformation numérique des entreprises. Ensemble, les deux parties s’engagent dans un processus d’analyse et de solutions pour réduire le bilan carbone des activités liées au club.

Onepoint dressera le bilan carbone de l’OM

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à l’Olympique de Marseille. En réalisant le bilan carbone du club, symbole de la région, Onepoint contribue à la construction d’un avenir plus responsable et plus innovant. Ensemble, nous nous engageons à faire rayonner les valeurs de durabilité, d’inclusion et d’innovation technologique, et à inspirer des actions concrètes pour un impact positif durable », détaille le partner Onepoint en charge de la communauté Sud-Est, David Zouari.

« C’est un immense plaisir d’accueillir Onepoint au sein de notre organisation « Treizième Homme ». Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre vision d’un club acteur de changement durable et innovant. Grâce à l’expertise de Onepoint, nous allons pouvoir quantifier précisément notre empreinte carbone et ainsi mettre en place des actions concrètes pour renforcer nos engagements en matière de RSE », poursuit Cécilia Barontini, la directrice générale des ppérations OM et de « Treizième Homme ».

Tendre vers une pratique plus durable

L’objectif pour l’OM est de tendre vers une pratique plus durable, en transformant si nécessaire certaines habitudes consommatrice en énergies fossiles.