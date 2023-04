Cristiano Ronaldo, bienvenue à bord de son yacht à 6 millions d’euros

Depuis 2020, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont les propriétaires d’un yacht.

« Cet après-midi d’été où nous sommes allés acheter notre bateau »… Se souvient, manifestement avec émotion, Georgina Rodriguez. C’était en 2020 tel que le rapporte la compagne de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux, en évoquant le yacht qu’a acheté le couple. C’est un modèle Azimut Grande, un navire construit en Toscane, en Italie, dans les ateliers de la société Azimut-Benetti.

A bord d'un Azimut Grande, le yacht à 6M€ de Cristiano Ronaldo

Les vacances de Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo à bord de leur yacht

Il mesure 26,78 mètres de long, il se dresse sur quatre niveaux de ponts, il y a quatre à cinq cabines doubles, selon la configuration, plus deux pour les membres de l’équipage. Toutes ont leur propre salle de bain. Il y a, l’intérieur, une cuisine moderne, plus une grande salle à manger. Dehors, il y a de part et d’autre, des espaces lounge, dont un a son bar. Cet Azimut Grande 27 pèse 93 tonnes, mais il peut se déplacer vite (28 noeuds, soit une cinquantaine de kilomètres à l’heure), grâce aux 1 900 chevaux des moteurs.

Un bateau de 27 mètres de long qui vaut 6 millions d’euros

Il en aura coûté l’équivalence de six millions d’euros, au couple Cristiano Ronaldo/Georgina Rodriguez, pour acheter ce bateau et prendre le large, en plein été de Covid, en 2020. Auparavant, l’attaquant portugais louait son yacht ; souvent le même nommé Africa I. Visite à bord de cet Azimut Grande 27 en images, dans le diaporama ci-dessus.