PSG. Un nouveau logo sur le maillot de la saison prochaine ?

Dans le cadre de son maillot third, Nike pourrait revisiter le logo du PSG la saison prochaine.

Vers un changement esthétique notable sur le maillot du PSG la saison 2025-2026 prochaine ? Selon une informations émanant du site anglais Footy Headlines, le club de la capitale arborerait un nouveau logo sur son futur maillot third, dans le cadre d’une collection vintage, inspirée de la fin du siècle dernier et au nom de « Total 90 ».

Ce design, qui fait écho à une époque mythique du football précédent les années 2000, se caractériserait par une forme circulaire distinctive intégrant le mot « Paris » en son centre. Cette approche rétro s’inscrit dans une stratégie plus large de Nike, qui prévoit de déployer des logos similaires sur les maillots third d’autres clubs européens prestigieux, notamment Chelsea et le FC Barcelone.

Des collections vintages appliquées au clubs premium de Nike

Pour le Paris SG, ce troisième maillot se distinguerait par une combinaison de deux nuances de rouge, agrémentée de détails bleu marine. Au-delà du simple maillot, ce nouveau logo devrait également orner différentes pièces de la collection training du club parisien.

Cette initiative marque la volonté de l’équipementier américain de renouer avec un style emblématique qui avait marqué le football du début du millénaire, tout en l’adaptant aux codes esthétiques contemporains. Le retour de la ligne « Total 90 » témoigne d’une tendance forte du sportswear à revisiter ses classiques pour séduire aussi bien les nostalgiques que les nouvelles générations.