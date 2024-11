Lionel Messi signe un nouveau contrat pluriannuel

Lionel Messi est le nouvel ambassadeur de la marque Stanley.

Lionel Messi étend un peu plus largement le champ de ses collaborations commerciales en signant un partenariat pluriannuel avec Stanley, le fabricant américain d’articles isothermes. La première collection issue de ce partenariat sera disponible dès le 3 décembre prochain.

Cette alliance n’est pas le fruit du hasard. Le capitaine de l’Inter Miami entretient une relation particulière avec la marque centenaire, qui remonte à son enfance en Argentine. Amateur notoire de maté, la boisson traditionnelle sud-américaine, Messi utilise quotidiennement les produits Stanley, notamment leur gamme dédiée à cette boisson traditionnelle.

Stanley, une marque que Lionel Messi a depuis longtemps en affection

La collection « Messi x Stanley 1913 » comprendra des gobelets et bouteilles isothermes adaptés à différents usages, ainsi qu’un set traditionnel de maté composé d’une calebasse et d’une bombilla (paille filtrante). Chaque produit arborera le logo « GOAT » (Greatest Of All Time) et la signature du joueur, mariant ainsi tradition et reconnaissance sportive.

« Cette collaboration reflète parfaitement l’authenticité de notre marque », explique Matt Navarro, président mondial de Stanley 1913. De son côté, Messi souligne que Stanley l’accompagne au quotidien, devenant « un fidèle compagnon » dans sa routine journalière. Cette association s’inscrit dans la stratégie de diversification des activités du joueur, qui multiplie les partenariats commerciaux tout en poursuivant sa carrière sportive aux États-Unis.