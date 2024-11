Max Verstappen. Combien a-t-il gagné depuis ses débuts en F1 ?

Un Max Verstappen toujours plus titré et conséquemment toujours plus fortuné.

Et de quatre. Max Verstappen a remporté à La Vegas, le quatrième titre de champion du monde de F1 en carrière. Quatre qui le hissent au niveau de légendes de la discipline, telles que Sebastian Vettel ou Alain Prost, à un titre du podium des plus grands : Fangio (5), Schumacher et Hamilton (7). A 27 ans, c’est remarquable. Quatre titres consécutifs, ça l’est encore plus. Cela a forcément des retours au plan comptable pour le Néerlandais.

Ainsi, d’après les chiffres de notre partenaire, le guide de référence BusinessBookGP 2024, Max Verstappen est le pilote le mieux payé de la grille du championnat du monde 2024. Il gagne 72 millions d’euros de salaire fixe avec son écurie Oracle Red Bull Racing Honda, auxquels s’ajoutent 20 millions d’euros en primes. Depuis ses débuts en F1 en 2015, à 17 ans et 3 jours (un autre record de précocité), Max Verstappen cumule 188,75 millions d’euros en salaires et en primes.

Près de 200 M€ en carrière pour Verstappen et un contrat à plus du double à l’avenir

Seul son rival anglais Lewis Hamilton, par sa plus longue carrière et son palmarès (jusqu’ici tout au moins) plus fourni, le devance dans cet exercice à un peu plus du demi-milliard d’euros cumulé. Pour Hamilton comme Verstappen, c’est moins les bénéfices de l’extra-sportif. Comprendre les collaborations commerciales avec des sponsors. Associé à Red Bull, Heineken ou encore EA Sports, cela ajoute de 4 à 5 millions d’euros de plus annuellement au bénéfice du champion batave.

Malgré une saison nerveusement plus compliqué pour lui, entre les remous en interne de l’écurie Red Bull, le départ du très convoité ingénieur Adrien Newey et une voiture bien moins performante que les précédents, Max Verstappen va poursuivre l’aventure avec Red Bull. Il a noué avec son écurie un accord record jusqu’en 2028 estimé à plus de 500 millions d’euros.