Max Verstappen, la liste de ses sponsors et ce qu’il lui rapportent

Max Verstappen domine sa discipline et ça, ça plaît forcément aux marques du sport.

L’histoire de Max Verstappen dans le monde de la Formule 1 est une véritable success story. Devenu le plus jeune pilote à concourir dans la discipline reine du sport automobile, Verstappen a rapidement fait ses preuves grâce à son talent et sa vitesse impressionnants. Sa carrière a été marquée par une série de victoires et de records, dont celui de devenir le plus jeune pilote de l’histoire à remporter une course de Formule 1, dès sa première année en 2016. Cependant, derrière ce talent exceptionnel se cachent également des partenariats de sponsoring stratégiques qui ont contribué à sa montée en puissance.

Red Bull : L’Énergie du Succès

Depuis ses débuts, Max Verstappen est associé à Red Bull, la société de boissons énergétiques qui détient l’équipe de Formule 1 pour laquelle il pilote. Ce partenariat de longue date va au-delà du simple sponsoring, Verstappen apparaissant fréquemment dans les campagnes publicitaires de Red Bull et faisant la promotion de la boisson énergisante sur ses réseaux sociaux. Red Bull, en tant que sponsor principal, a été un partenaire clé dans le parcours victorieux de Verstappen.

Viaplay : L’Expansion Numérique

En janvier 2022, Max Verstappen a signé un accord de partenariat avec Viaplay, un service de streaming. Cette collaboration a permis à Verstappen de devenir l’ambassadeur de la marque et a également donné à Viaplay des droits exclusifs pour documenter la vie du pilote en piste et en dehors. En septembre 2022, cette association a été renforcée, avec le logo Viaplay apparaissant sur le casque de Verstappen et sa casquette de pilote à partir de la saison 2023. En outre, Verstappen et son père, l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen, travaillent avec Viaplay en tant qu’analystes, renforçant ainsi l’engagement du pilote néerlandais envers la marque de streaming.

EA Sports : Un Nouveau Terrain de Jeu

En février 2023, Verstappen a signé un partenariat avec EA Sports, le développeur et éditeur américain de jeux vidéo. Ce partenariat permet à Verstappen de collaborer avec EA Sports pour créer du contenu à travers sa gamme de jeux vidéo. En tant que sponsor, EA Sports a également son logo sur le casque de Verstappen. Cette alliance est une nouvelle étape dans la carrière du pilote qui s’étend désormais au monde du jeu vidéo.

Heineken (Player 0.0) : La Responsabilité Sociale

En février 2023, la célèbre marque de boissons néerlandaise Heineken a nommé Max Verstappen Ambassadeur Officiel de la Marque. Cette collaboration voit Verstappen promouvoir la consommation responsable, un message crucial dans le sport automobile. De plus, Verstappen a joué un rôle clé dans le lancement de l’initiative Player 0.0, une expérience de course virtuelle permettant aux fans de concourir contre certains des meilleurs pilotes du monde.

Avant ces partenariats actuels, Max Verstappen a également travaillé avec d’autres marques renommées. Le supermarché néerlandais Jumbo, Ziggo, une chaîne de télévision payante néerlandaise, G-Star RAW, une société de vêtements néerlandaise, et CarNext.com, une place de marché numérique de voitures d’occasion, ont tous été associés au pilote néerlandais à un moment donné de sa carrière.

Des sponsors à 4 millions de dollars annuels

Ces sponsors ont joué un rôle crucial dans la réussite de Max Verstappen, offrant non seulement un soutien financier, mais aussi en contribuant à renforcer sa notoriété et son influence sur et en dehors de la piste. Verstappen continue de s’associer à des marques de renom, façonnant ainsi son image en tant que l’un des pilotes les plus en vue de la Formule 1 et un ambassadeur pour ces entreprises de premier plan.

Financièrement justement, Max Verstappen en plus de sa rémunération à 40 millions d’euros cette saison 2023 (à l’addition du salaire et des bonus), gagne selon Forbes, l’équivalent de 4 millions de dollars annuels en plus des commanditaires qui l’accompagnent dans sa carrière. Son troisième titre mondial en poche, il peut raisonnablement viser plus à l’avenir, lui qui est le sportif néerlandais le plus aimé chez les Oranje.