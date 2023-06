Tous les salaires des pilotes de F1 en 2023

Sur le salaire, Lewis Hamilton demeure le numéro un du plateau des pilotes de la F1, en 2023.

Max Verstappen domine largement le championnat 2023 de F1, après avoir remporté les deux précédents exercices. Toutefois, le double champion néerlandais n’est pas le pilote le plus payés du plateau. Pas encore du moins. Son prochain contrat avec Red Bull débutera en 2024. En attendant, Verstappen a obtenu une augmentation pour 2023. Selon notre partenaire, le Business Book GP, dans sa dernière édition, c’est Lewis Hamilton qui émarge à 45 millions d’euros cette saison, devant Verstappen et Lando Norris qui complète le podium, grâce à l’activation de son nouveau contrat McLaren.

Hamilton devant Verstappen sur la fiche de paie

Fernando Alonso en signant son nouveau contrat avec Aston Martin a fortement augmenté sa rémunération. Tandis que Charles Leclerc a bénéficié d’un coup de pouce financier de la Scuderia Ferrari, suite à sa saison 2022. Côté français, Esteban Ocon et son contrat Alpine F1 Team jusqu’en 2024 dispose d’une rémunération de 9 millions d’euros et 3 millions de primes, tandis que Pierre Gasly, son équipier, déjà sous contrat d’importance chez Alpha Tauri, revendique désormais 12 millions d’euros cette saison, pljus une prime de 3 millions, avec Alpine F1 Team en 2023.

Un salaire moyen à près de 14 M€ cette saison 2023 de F1

Pour la saison 2023, les vingt pilotes du plateau de la F1 cumulent un total de 279 millions euros. C’est une hausse de 45% par rapport à 2022. Les équipes avec le line-up le plus coûteux en 2023 sont Mercedes, Red Bull Racing and Aston Martin, avec (primes comprises), à respectivement 79,5 millions euros, 43 millions et 32 millions d’euros. Les champions du monde Hamilton, Verstappen et Alonso représentent 48% des salaires. Le salaire moyen pour 2023 est de 13,95 millions d’euros, soit 4,45 millions d’euros de plus qu’en 2022.

Les salaire des pilotes de F1 en 2023

1. Lewis Hamilton (Mercedes) = 45 M€ + 25 M€ de primes

2. Max Verstappen (Red Bull) = 28 M€ + 12 M€

3. Lando Norris (McLaren) = 26 M€

4. Fernando Alonso (Aston Martin) = 24 M€

5. Charles Leclerc (Ferrari) = 20 M€

6. Pierre Gasly (Alpine) = 12 M€ + 3 M€

7. Sergio Perez (Red Bull) = 10 M€ + 3 M€

8. Esteban Ocon (Alpine) = 9 + 3 M€

9. Carlos Sainz (Ferrari) = 11 M€

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) = 10,5 M€

11. George Russell (Mercedes) = 9,5 M€

12. Lance Stroll (Aston Martin) = 8 M€

13. Kevin Magnussen (Haas) = 4,5 M€

14. Nico Hulkenberg (Haas) = 3 M€

15. Alex Albon (Williams) = 3 M€

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) = 2 M€

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) = 2 M€

18. Nick De Vries (Alpha Tauri) = 2 M€

19. Oscar Piastri (McLaren) = 1,5 M€

20. Logan Sargeant (Williams) = 1 M€