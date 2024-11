Paris FC. C’est quoi BRI Sports Holdings, l’autre actionnaire minoritaire du nouveau PFC ?

Plus qu’un simple sponsor sur le maillot, Lyca Monbile est une marque actionnaire du Paris FC, via sa maison mère BRI Sports Holdings.

Antoine Arnault était hier mercredi, aux côtés de Pierre Ferracci pour évoquer les premiers contours et réflexions derrière la reprise du Paris FC, par la famille la plus riche de France. Au passage, l’homme d’affaire fils du patron du puissant groupe LVMH, a évoqué le futur actionnariat de l’autre club de la capitale, une fois les formalités de la vente actées.

La famille Arnault sera majoritaire, à 52%, le groupe Red Bull prendra 11%, Pierre Ferracci, l’actuel propriétaire majoritaire conservera 30% des parts, qu’il prévoit de céder à terme et enfin les 7 derniers pour cent appartiennent à BRI Sports Holdings, dont il a peu été question jusqu’ici. C’est que cette société basée au Royaume-Uni était déjà un acteur implanté dans le projet du Paris FC.

BRI Sports Holdings est entré en 2021 au capital du Paris FC, Lycamobile est depuis un sponsor majeur du club

Voilà trois ans presque tout pile qu’elle a rejoint l’actionnariat du PFC, en devenant alors le deuxième étranger entrant au capital du PFC, après le Royaume de Bahreïn, en 2020. Derrière BRI Sports Holdings, il y a d’abord une personnalité, Allirajah Subaskaran, un homme d’affaire de 52 ans dont la fortune et sa société Lycamobile, qui vend notamment des cartes SIM prépayées. En autre branche de son activité, Lyca Productions est une boîte de prod’, à l’origine de nombreux films plutôt à destination du marché indien.

Dans un sujet publié cet été, The Telegraph estimait à près de 200 millions d’euros la fortune personnelle de celui qui disait alors au moment de rejoindre l’aventure du PFC : « Paris occupe une place particulière dans mon cœur, ayant vécu dans la ville lors de mon premier séjour en Europe, et je suis ravi de contribuer à aider le Paris FC et ses fans à réaliser leurs rêves. » Individuellement ou via sa société, Allirajah Subaskaran a aussi des participations dans le mon de du cricket.