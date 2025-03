FC Barcelone. Pedri signe un nouveau contrat majeur avec une marque française

Decathlon s’offre les services de Pedri.

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, a provoqué un vent de panique chez les supporters catalans mardi après-midi avant de dévoiler la nature réelle de son annonce. Le jeune international espagnol avait en effet publié un message équivoque sur ses réseaux sociaux laissant planer le doute sur son avenir : « La prolongation m’a fait réfléchir. Ces dernières semaines, j’ai beaucoup pensé à une idée, je n’exclus même pas un retour sur le marché. »

Ce qui semblait être une bombe concernant son avenir au club s’est rapidement révélé être une opération marketing soigneusement orchestrée. Pedri a officialisé dans la foulée sa nomination comme nouvel ambassadeur de Decathlon, l’enseigne française d’articles sportifs qui vient de lancer une plateforme d’achat-revente de produits et vêtements d’occasion.

Pas un contrat d’équipementier

Contrairement à d’autres contrats d’ambassadeur comme celui récemment signé par Antoine Griezmann, il ne s’agit pas d’un accord d’équipementier. Le joueur barcelonais continuera donc d’être équipé par Adidas pour ses équipements sportifs personnels. Cette précision est importante car elle souligne la nature du partenariat, axé sur la promotion de la nouvelle initiative de seconde main du géant français.

Ce coup marketing représente une belle prise pour Decathlon, qui s’offre les services d’un des talents les plus brillants du football espagnol et européen pour développer sa visibilité dans le segment du recyclage et de l’économie circulaire appliquée au sport.