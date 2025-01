Antoine Griezmann officialise son transfert d’équipementier

Puma c’est fini pour Antoine Griezmann, nouvel ambassadeur de Kipsta.

Nouvelle année et nouvel équipementier pour Antoine Griezmann. Longtemps une tête d’affiche mondiale de la marque Puma, le désormais ex-international français rejoint une marque nationale, en devenant ambassadeur de Kipsta, la division football du groupe Décathlon. Alors que son futur en club est sujet à discussions, c’est un autre transfert qu’opère l’attaquant de l’Atlético Madrid.

Antoine Griezmann devient la nouvelle tête d’affiche de Kipsta

« Le Champion du monde Antoine Griezmann signe chez Decathlon ! Antoine incarne tout ce qui nous représente : le plaisir de jouer au football, en inspirant des millions de personnes, avec une personnalité exemplaire sur et en dehors du terrain ! Bienvenue à la maison Antoine », écrit Kipsta sur les réseaux sociaux, à l’évocation de ce recrutement.

La marque de Décathlon étend son influence dans le football

Pour la marque née une année symbolique du football français, en 1998, cette arrivée est d’envergure. Elle qui cherche à étendre son influence dans le monde du ballon rond, vient de s’offrir son « assets » le plus remarquable, aux côtés notamment du latéral lensois, Przemysław Frankowski. Kipsta est aussi le fournisseur officiel des ballons de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en France, ainsi que des Ligue Europa et Ligue Europa Conférence.

Griezmann va participer à la création des futurs produits Kipsta

« Je suis ravi de rejoindre Decathlon en tant qu’ambassadeur d’une marque qui incarne des valeurs si proches des miennes. En rendant le football accessible à tous grâce à des produits inclusifs, innovants et ultra-performants, Decathlon permet à chacun de vivre la magie de ce sport universel que j’ai la joie de pratiquer depuis plus de 20 ans maintenant. Cette nouvelle aventure est une véritable source d’inspiration pour moi, car elle me donne l’opportunité unique de contribuer directement à la co-création de produits qui me serviront sur le terrain, notamment des crampons repoussant encore plus les limites de la performance », sont les premiers mots du joueur après ce transfert.

La collaboration prévoit en effet que Griezmann participe à l’avenir au processus de fabrication des chaussures que Kipsta produira puis vendra dans ses enseignes.