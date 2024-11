OL. Un nouveau partenaire officiel rejoint l’Olympique Lyonnais

Stanley, nouveau partenaire officiel de l’OL.

Qui dit partenariat commercial, dit intérêts financiers avec. En ce moment, c’est bon à prendre pour un Olympique Lyonnais contraint par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), à trouver des fonds. L’officialisation ce jeudi d’un partenariat avec la marque d’outillage Stanley est donc source de bonne nouvelle pour les Gones.

Le montant de la contribution du groupe StanleyBlack&Decker n’est pas connue et l’engagement porte sur tout l’exercice 2024-2025 en cours. Quant au cahier des charges de la collaboration, ce partenariat va offrir à Stanley de la visibilité sur tous les écrans du stade et pendant la diffusion des matchs et également sur les supports de communication digitaux du club. Stanley aura aussi l’accès à des joueurs pour des campagnes marketing communes et la marque mènera ses propres activations à destination des supporters.

L’association de deux marques lyonnaises : Stanley et l’OL

« Nous sommes heureux d’accueillir Stanley, marque reconnue et particulièrement attachée à Lyon, au sein de notre communauté de partenaires », se réjouit par communiqué, le directeur des activités commerciales Olympique Lyonnais, Cyrille Groll. « Nos valeurs d’exigence et notre recherche permanente de la performance convergent et nous allons pouvoir construire ensemble une collaboration étroite entre nos équipes afin de poursuivre nos objectifs respectifs. Cet engagement témoigne d’une confiance réciproque en nos projets d’entreprise et de club, à travers le football, formidable vecteur de développement. »

Ce partenariat entre deux acteurs d’un même territoire, Stanley étant basé à Lyon, a été initié par l’agence marketing Sportfive qui collabore au service de l’OL.