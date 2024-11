TFC, Amiens, Pau FC... Les décisions de la DNCG ce jeudi

Les délégations se suivent mais les verdicts diffèrent face à la DNCG.

Nouvelle vague d’audition pour plusieurs clubs professionnels du football français ce jeudi. La DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), gardienne de la santé financière des clubs de football professionnels en France, a rendu ses décisions concernant des équipes de Ligue 1, Ligue 2 et National 1. Verdict : aucune mesure restrictive n’a été imposée aux équipes concernées.

Tous les clubs entendus ont passé l’examen de la DNCG sans contrainte

En Ligue 1, si l’OL et Le Havre entendu précédemment ont été contraints à des sanctions, le Toulouse FC sort indemne de ce contrôle. En Ligue 2, Amiens SC et Pau FC ont également reçu un avis favorable, sans restriction ou mise sous surveillance de leur budget. Même chose en National 1. Les anciens pensionnaires de Ligue 1 que sont le Dijon FCO et le Nîmes Olympique, ainsi que l’US Concarnoise, ont eux aussi passé avec succès l’étape du contrôle.

Ces validations permettent aux clubs concernés de poursuivre sereinement l’hiver qui approche et avec lui, la prochaine fenêtre du marché des transferts. En janvier, tous pourront opérer les mains libres, sans restrictions sur les indemnités de recrutements ou les salaires à proposer aux joueurs convoités.

