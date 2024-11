OL, Le Havre, Lorient. Les décisions de la DCNG ce vendredi

La DNCG a rendu ses premiers verdicts et l’issue est terrible pour l’OL en Ligue 1 et le FC Martigues en Ligue 2.

C’était, ce vendredi, la première salve des audition des clubs professionnels de football face à la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) et les premières auditions s’annonçaient explosives pour l’Olympique Lyonnais et Le Havre, deux clubs de l’élite qui traversent des zones de turbulences.

l’OL sous la menace d’une rétrogradation à l’issue de la saison

Le verdict est impitoyable pour l’OL frappé d’un « encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter » doublé d’une « rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours ». Il est (un peu) plus clément pour Le HAC qui essuie un « encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter à titre onéreux ».

Le FC Martigues en Ligue 2 sous la même sanction

Etaient également entendus les clubs de Ligue 2, FC Lorient et les promus Red Star et FC Martigues. Si les deux premiers s’en tire à bon compte – « aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG » -, les Martégaux sont, comme l’Olympique Lyonnais, frappés d’un « encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter » et d’une « rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours ».