Aubameyang. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté l’OM ?

Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l’OM pour un dernier contrat en carrière.

Un an et puis s’en va, mais dans le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, l’impression laissée par le joueur au directoire et aux suiveurs de l’OM aura été bonne. La preuve étant que le club marseillais ne souhaitait pas spécialement le voir s’en aller. Au titre de bons services rendus et parce que l’attaquant international gabonais s’est vu offrir un contrat en or, pour boucler une carrière riche, sportivement et financièrement, il a quitté l’Europe dans le courant de l’été.

Un salaire annuel estimé à 10,4 M€ pour Aubameyang

Direction la clinquante Arabie Saoudite et le club d’Al-Qadisiyah pour l’attaquant de 35 ans qui, en faisant la bascule de l’OM vers sa nouvelle équipe, a plus que doublé ses émoluments. Aubameyang a paraphé un contrat sur deux ans. Selon Ouest France, sur la base d’informations publiées par le média saoudien, Al Sharq News, il vaut à l’intéressé de gagner l’équivalent de 10,4 millions d’euros par an.

Où, traduit à l’échelle d’une journée, environ 28 494 euros quotidiens. Pierre-Emerick Aubameyang s’est officiellement engagé pour le compte de son nouveau club, Al-Qadisiyah, le 18 juillet 2024, après que ce dernier ait validé avec l’Olympique de Marseille, le paiement d’une indemnité sur le transfert de 9 millions d’euros.

L’équivalent ce jour d’une saison pleine avec l’OM

Ce jeudi 21 novembre, se sont donc écoulés 126 jours et l’équivalent de 3 590 244 euros gagnés par le natif de Laval en Mayenne. Comme c’est en Arabie Saoudite, c’est net de charges et d’impôts, c’est-à-dire que l’on peut estimer qu’à ce stade de la saison, il a déjà plus ou moins perçu l’équivalent de sa saison complète (hors primes), passée sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Suivez la chaîne Sportune sur WhatsApp, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs