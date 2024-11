Lionel Messi a une nouvelle voiture à 240 000€ dans le garage

Après la Bentley, Lionel Messi roule désormais en Mercedes.

D’une clinquante anglaise à un joyau allemand, Lionel Messi a troqué sa belle Bentley Bentayga EWB qui l’accompagne depuis son arrivée aux Etats-Unis, à l’Inter Miami, pour une Mercedes, modèle Maybach S680. Ce qui ne change pas dans la conduite du champion du monde argentin, c’est le prix de ses bolides ; la Bentley avoisine les 250 000 euros, sa nouvelle est disponible à près de 240 000 euros.

Lionel Messi a troqué la Bentley pour une Mercedes

Autre critère immuable, le sombre est de rigueur pour la carrosserie extérieure. Après le gris « Moonbeam » de sa Bentley, place au « Obsidian Black Metallic », sur sa nouvelle voiture du constructeur à l’étoile. La Mercedes Maybach S680 est une berline longue de près de 5 mètres et demi et large de plus de 2 mètres. Elle peut transporter jusqu’à 5 personnes dans un confort haut de gamme.

Une voiture qui colle à merveille au champion du monde argentin

côté moteur, elle incorpore un V12 biturbo de 621 chevaux. Et malgré ses dimensions imposantes et son poids de 2,3 tonnes à vide, elle est capable de solides performances sportives, avec un 0 à 100 km/h en 4,5 consommé secondes. Comme son propriétaire, elle n’est pas la plus rapide du marché, mais une valeur sûre, solide, fiable et redoutable sur tous les terrains!