Messi à bord de son nouveau bolide à 250 000€ en image

Lionel Messi à Miami, au volant de son SUV.

Depuis qu’il a traversé l’Atlantique, depuis la capitale de France vers la Floride et la ville de Miami, Lionel Messi a changé de conduite. Sportive, sur son terrain de prédilection, il a troqué le maillot du PSG pour celui, rose, de l’Inter Miami. Au volant également puisque le champion du monde argentin, annoncé comme futur Ballon d’or pour la huitième fois (verdict à la fin de ce mois), a choisi une cylindrée anglaise pour ses déplacements.

Lionel Messi a choisi une voiture anglaise pour rouler aux Etats-Unis

Lionel Messi roule en effet à bord d’une Bentley Bentayga EWB, un modèle SUV du prestigieux constructeur automobile britannique. Le voilà à l’image ci-dessus avec le crack argentin au volant. Il est de couleur gris « Moonbeam ». Poussé par un moteur V8 de 635 chevaux, ce Bentayga EWB passe de 0 à 100 km/ en 4,6 secondes et peut atteindre la vitesse maximale de 90 km/h.

Gros moteur et luxe absolue à bord de la Bentley de la Pulga

Sûrement plus que les performances de la motorisation, ce Bentley Bentayga EWB se distingue par son luxe intérieur [voir la galerie d’images ci-dessus], avec son intérieur en cuir, ses sièges chauffants et ventilants, son option massage, ses 30 positions et la mémoire des préférences. A l’arrière les appuie-têtes sont équipés d’écran pour occuper les enfants qu’il a avec sa compagne Antonella Roccuzzo. Avec son éclairage dit « en cascade », ce SUV propose une ambiance dans l’habitacle singulière.

Un bolide à 250 000 € qui s’ajoutent aux autres que possède Messi

Il faut compter près de 250 000 euros, plus ou moins selon les options pour acquérir ce véhicule sorti en 2022. Il s’ajoute à ceux que possède déjà le joueur de l’Inter Miami, qu’il a toutefois probablement laissé en Europe, dans sa grande maison à 8 millions d’euros de Castelldefels en banlieue de Barcelone, qu’il a conservé même après son départ du Barça.