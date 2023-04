Lionel Messi et les voitures, il a quoi dans son garage ?

En quoi roule-t-il le GOAT du football ?

Il est discret sur le sujet, rares sont les images qui le montrent au volant de bolides d’exception et la seule véritable fois où il s’est publiquement épanché sur le sujet, c’était pour démentir avec malice, il y a quelques années, l’achat d’une Ferrari 335 S Spider Scaglietti de 1957, vendue aux enchères à plus de 32 millions d’euros. A l’époque la voiture la plus chère de l’histoire. Lionel Messi, au contraire de son alter egor et rival historique, Cristiano Ronaldo, ne montre rien ou presque de ses automobiles.

Lionel Messi et les voitures : ses bolides en images ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Pour se rendre aux entraînements du PSG, Lionel Messi se déplace souvent en van

A Paris, il se rend régulièrement aux entraînements à bord d’un van. Pratique pour se fondre discrètement dans le trafic de la banlieue de la capitale française. Notons que ce n’est jamais lui qui conduit. Son épouse, Antonella Roccuzzo a fait le choix de l’électrique, depuis que le couple a quitté Barcelone pour la vie parisienne. On prête aussi à l’attaquant champion du monde en titre, l’achat d’une Pagani Zonda Roadster, un bolide à plus de 2 millions d’euros et 700 chevaux sous le capot, mais il n’existe aucune image le montrant au volant dudit véhicule.

Il a longtemps profité du partenariat du Barça avec la marque Audi

Plus sûrement Lionel Messi a déjà éprouvé plusieurs versions différentes du constructeur Audi. Encore aujourd’hui à Paris, mais surtout en son temps au FC Barcelone, quand le constructeur allemand était un sponsor et fournisseur officiel du club blaugrana. Le Land Rover de Range Rover est un autre véhicule qu’il a en affection. Lexus LX 570 , Dodge Charger ou Cadillac Escalade sont d’autres modèles qu’il a ou possède encore.

Ferrari ou Maserati pour deux de ses plus clinquantes voitures dans le garage

Il est probable qu’en revanche il se soit déjà séparé depuis longtemps, de la Toyota Prius qu’il a gagné en 2011, après avoir été désigné le meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs. C’est beaucoup moins réjouissant à conduire que la Ferrari F430 Spider, ou la Maserati Gran Turismo Mc Stradale qui sont deux de ses plus puissantes voitures. Découvrez en quelques-une en images, dans le diaporama ci-dessus.