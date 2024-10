Prédictions du classement final de Ligue 1 selon les bookmakers

Le classement se dessine en Ligue 1 et les bookmakers ont une idée déjà précise de son issue.

À l’aube de la 10e journée de Ligue 1, les bookmakers semblent déjà avoir leur idée sur l’issue du championnat. À en croire leurs prévisions, l’histoire de cette saison 2024-2025 est presque écrite.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain fait figure d’ultra favori avec une cote dérisoire de victoire à 1,12. Le club de la capitale semble promis à un nouveau sacre selon les opérateurs de paris, qui ne voient guère de concurrent capable de contrarier sa marche en avant. Seul l’AS Monaco, avec une cote de 5,4, apparaît comme un outsider crédible. Le club du Rocher pourrait jouer les trouble-fêtes, même si l’écart de cote avec le PSG traduit un fossé important dans les probabilités de titre.

Le PSG a la confiance des bookmakers, Monaco aussi. Ce sera dur pour Angers

Un gouffre sépare ensuite ces deux formations du reste du peloton. L’Olympique de Marseille et le LOSC forment un duo de poursuivants, tandis que le RC Lens voit ses chances de conserver sa couronne estimées à 51. Plus surprenant, l’Olympique Lyonnais, malgré ses ambitions retrouvées, n’est crédité que d’une cote de 111. Nice et Rennes complètent le top 8 avec des cotes respectives de 226 et 251, symbolisant des chances quasi nulles de titre.

Le reste du classement dessine une hiérarchie claire : un groupe d’équipes à plus de 500 (Nantes, Reims, Strasbourg, Auxerre, Brest), suivi de Toulouse, puis d’un trio à plus de 1 000 contre un (Montpellier, Le Havre, Saint-Étienne). Angers ferme la marche avec une cote astronomique, traduisant des perspectives bien sombres selon les bookmakers.

Ces prévisions, établies alors que la saison n’en est qu’à son premier quart, reflètent une Ligue 1 à plusieurs vitesses où la suprématie parisienne ne semble pas prête d’être remise en cause.

Prédiction du classement final de Ligue 1 selon les bookmakers

Paris SG = cote à 1,12

AS Monaco = 5,4

Olympique de Marseille = 21

LOSC = 23

RC Lens = 51

Olympique Lyonnais = 111

OGC Nice = 226

Stade Rennais = 251

FC Nantes = 501

Stade de Reims = 501

RC Strasbourg = 501

AJ Auxerre = 501

Stade Brestois = 501

Toulouse FC = 751

Montpellier HSC = 1001

Havre AC = 1001

AS Saint-Étienne = 1001

Angers SCO = 1751

A la question « Quelle équipe sera championne ? »