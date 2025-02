OM : Quentin Merlin signe un nouveau contrat majeur et ce n'est pas avec l'OM

Léandre Chouya c’est fini, Quentin Merlin a un nouvel agent.

Il y a un an, Quentin Merlin changeait de club en passant du FC Nantes qui l’a formé, à l’Olympique de Marseille sur la fin du mercato de l’hiver, dans le cadre d’un transfert à 10 millions d’euros l’indemnité. A l’époque, la latéral gauche, aujourd’hui âgé de 22 ans, était accompagné de Léandre Chouya, qui lui servait de conseil.

Quentin Merlin rejoint l’agence One Team Football

Un an plus tard, Quentin Merlin vient d’en changer. Tel que nous l’avons appris, il a rejoint One Team Football qui va le suivre dans le futur de sa carrière sportive. L’agence française a été particulièrement active sur le dernier marché des transferts de janvier, puisqu’elle compte dans on portefeuille d’athlètes le néo-défenseur du Stade Rennais, Anthony Rouault et l’ailier Arnaud Nordin, qui a quitté le Montpellier HSC pour la Bundesliga allemande, en rejoignant le FSV Mayence.

Dans le cas de Quentin Merlin, même s’il a vu la concurrence s’étoffer à son poste cet hiver, il serait plus question de prolonger que d’un départ de l’Olympique de Marseille, à court ou plus long terme. Ni l’une, ni l’autre de ces options sont toutefois à l’ordre du jour concernant le jeune international de l’équipe de France espoirs.

