Juan Mata entre au capital d’une franchise de la MLS

A 36 ans, Juan Mata prépare son futur loin des terrains de football.

Juan Mata vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Au-delà d’être un footballeur international accompli, l’Espagnol désormais joueur du Western Sydney Wanderers en Australie, a rejoint l’actionnariat de San Diego FC, entrant dans l’histoire comme le premier footballeur en activité à détenir une participation dans une franchise de Major League Soccer.

Ce n’est pas un simple investissement, mais un engagement profond. Mata, champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions, apporte sa vision humaniste du sport. Fondateur de Common Goal, une initiative qui reverse 1% des salaires des athlètes à des causes sociales, il incarne une nouvelle génération de footballeurs-entrepreneurs.

Juan Mata le 1er en activité et le 2e footballeur actionnaire en MLS après Beckham

Son parcours est un roman : formé au Real Madrid, il a brillé à Valence, Chelsea et Manchester United, où il a remporté des titres majeurs comme la Ligue des Champions, deux Ligues Europa, et plusieurs coupes nationales. Mata symbolise la mutation du métier de footballeur. Ce n’est plus seulement un athlète, mais un acteur économique et social, capable de peser bien au-delà des 90 minutes de jeu.

À San Diego, il rejoint David Beckham dans le cercle restreint des joueurs actionnaires de MLS, traçant une voie où l’expertise sportive rencontre l’ambition entrepreneuriale. Un modèle qui dépasse largement le cadre du simple sport.