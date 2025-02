OL. Quel était le salaire d’Ed Woodward à Manchester United ?

L’OL songerait à recruter l’ancien DG de Manchester United.

L’ancien vice-président et directeur général de Manchester United, Ed Woodward, pourrait bientôt faire son retour dans le monde du football. Selon Sky Sports, ce spécialiste de la finance de 53 ans serait sur le point de rejoindre Eagle Football Group, la holding de John Textor qui possède notamment l’Olympique Lyonnais.

Woodward, qui a passé 17 ans à Manchester United avant son départ en 2022, intégrerait le conseil d’administration d’Eagle à quelques semaines de l’entrée en bourse du groupe sur le marché américain. L’ancien banquier d’investissement serait principalement chargé des relations avec Wall Street, un domaine où son expertise est reconnue.

Durant ses dernières années à Manchester United, Ed Woodward était le dirigeant le mieux rémunéré de Premier League avec un salaire annuel de 3,087 millions de livres (environ 3,6 millions d’euros) en 2020, suivi de 2,916 millions de livres (environ 3,4 millions d’euros) en 2021.

Il demeure toujours actionnaire de Manchester United

Malgré son départ de Manchester United qu’il avait lui-même décidé un an après le scandale de la Super Ligue, Woodward conserve des intérêts financiers dans le club anglais. Détenteur de 551 486 actions de classe A, il pourrait encaisser environ 3,55 millions de livres (4,2 millions d’euros) avec la vente de 25% de ses parts à Jim Ratcliffe, qui finalise actuellement l’acquisition de 25% du club mancunien pour 1,3 milliard de livres.

John Textor, qui cherche à renforcer son équipe dirigeante avant l’introduction en bourse d’Eagle Football Group, miserait donc sur l’expérience et le réseau de Woodward pour développer sa multinationale du football, qui possède également Botafogo au Brésil et une partie de Crystal Palace en Angleterre, en plus de l’OL.