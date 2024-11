FC Barcelone. Barça mobile, le nouveau business du club blaugrana

Le Barça étend ses activités à l’univers des télécommunications.

En quête de liquidités, après une saison 2024 déficitaire de 90,5 millions d’euros net, le FC Barcelone prospecte au plus large. Ce jeudi, il annonce pénétrer l’univers des télécommunications. Grâce à un partenariat avec New Era Visionary Group (Nevg) et Orange, le club catalan lance Barça Mobile, une offre dédiée à ses supporters et au-delà, intégrant téléphonie mobile, données et fibre optique.

Un accord avec New Era Visionary Group jusqu’en 2030

L’accord signé avec Nevg, en vigueur jusqu’en 2030, marque une étape majeure pour le Barça. Non seulement cette collaboration aboutit à la création de Barça Mobile, mais elle s’accompagne d’une infrastructure 5G+, développée par Orange, pour équiper le Spotify Camp Nou. Cette technologie permettra aux spectateurs de rester connectés en continu, d’accéder aux services numériques du club et de partager en direct leurs expériences lors des matchs.

Juli Guiu, vice-président du marketing du FC Barcelone, souligne que cette innovation s’inscrit dans le cadre du projet Espai Barça, destiné à transformer l’expérience des supporters et à renforcer la transformation digitale du club.

Barça Mobile soutenu par l’expertise du groupe français, Orange

L’alliance entre Barcelone, New Era Visionary Group et Orange dessine les contours d’un modèle économique moderne. Barça Mobile ne sera pas qu’un simple opérateur téléphonique, mais un véritable trait d’union entre le club et sa communauté mondiale de supporters. Pour Ruslan Birladeanu, CEO de Nevg, l’objectif est clair : faire de Barça Mobile une marque globale, capable de connecter les fans à travers le monde et d’attirer de nouveaux supporters.

Pour Orange, qui est déjà partenaire du Real Madrid cette saison, ce partenariat renforce sa présence dans le monde du football. Joaquín Colino, directeur général de la division B2B de MasOrange, évoque « un honneur de participer à l’équipement de pointe d’un lieu aussi emblématique que le Spotify Camp Nou ».

Barça Mobile s’inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les revenus du club et à fidéliser une communauté de supporters toujours plus globale, avec l’ambition de devenir une marque mondial qui dépasse les frontières du football.