Le Real Madrid recrute un géant français des télécommunications

Le Real Madrid et Orange vont faire équipe ensemble.

Le Real Madrid vient de conclure un accord stratégique majeur avec Orange, faisant de l’opérateur français son nouveau « Real Madrid Telecommunications Partner » pour les trois prochaines saisons.

Orange devient le partenaire télécommunications du Real Madrid

Cette alliance, signée par Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club madrilène, et Germán López, directeur général des opérations de MASORANGE, positionne Orange comme le partenaire officiel de télécommunications au niveau national pour les sections de football masculin et féminin du Real Madrid.

De la visibilité au stade et la fourniture de prestations de service

Ce partenariat comprend plusieurs volets stratégiques. Orange bénéficiera de droits d’image et d’hospitalité liés aux équipes premières et à leurs joueurs, ainsi qu’une présence marquée dans le stade Santiago Bernabéu, notamment sur le nouvel écran LED 360° qui couronne l’enceinte. Le géant des télécoms collaborera également avec le club sur des actions marketing à travers divers canaux de communication, incluant la chaîne Real Madrid TV et le programme de fidélité « Madridista ».

Sur le plan technologique, Orange mettra à disposition du Real Madrid son expertise en connectivité mobile 5G/5G+, devenant le fournisseur de communications mobiles pour tous les employés du club. Des projets visant à optimiser l’expérience des supporters lors des événements au stade sont également prévus.