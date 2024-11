Les salaires des pilotes de F1 en 2024

Max Verstappen peut sabrer le champagne, il est le pilote le mieux payé en F1 cette saison 2024.

La saison 2024 de F1 touche à sa fin, ce week-end se dispute le Grand Prix d’Interlagos au Brésil, vingt-et-unième des vingt-quatre manches du championnat. C’est un exercice plus serré que rarement, depuis le dernier mano à mano entre Max Verstappen en 2021. Le pilote néerlandais est en ballotage favorable pour sa propre succession, mais il est bousculé de toutes parts en commençant par Lando Norris, au volant de sa McLaren F1 Team Mercedes.

Entre le champion du monde en titre et l’Anglais, le différentiel sportif est beaucoup plus minime que l’écart sur la fiche de paie. Verstappen est, et de loin, le mieux payé des pilotes de F1 en 2024, à l’ajout du salaire fixe de base et des primes additionnelles à gagner en courses. Les chiffres sont ceux de notre partenaire Business BookGP 2024 qui fait chaque année référence en la matière.

Des pilotes évincés en cours de saison, d’autres prolongés pour le futur

La saison en cours est particulièrement singulière au sens ou au moins deux des vingt pilotes en bagarre n’ont pas eu le loisir de boucler le championnat. A savoir Logan Sargeant sur Williams Racing Mercedes et Daniel Ricciardo pour Visa Cash App RB Racing Honda. Le premier était payé 1,5 millions d’euros pour cette saison, l’Australien, 7,2 millions d’euros. Ils ont été remplacés par des rookies : l’Argentin Franco Colapinto et le Néo-Zélandais, Liam Lawson.

D’ici à de profonds changements dans les baquets de la saison 2025, en particulier le transfert de l’Anglais Lewis Hamilton, de Mercedes AMG Petronas F1 Team à la Scuderia Ferrari, ou du Français Estban Oclon, depuis Alpine F1 Team vers Moneygram Haas F1 Team Ferrari, d’autres pilotes ont sécurisé leur futur dans le courant de la saison en prolongeant leur contrat, à des conditions sensiblement proches pour Pierre Gasly avec Alpine et à la hausse, en ce qui concerne l’Espagnol Fernando Alonso chez Aston Martin Aramco F1 Team Mercedes.

Les salaires des pilotes de F1 en 2024

Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing Honda) = 72 M€ + 20 M€ de primes

Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas F1 Team) = 60 M€

Fernando Alonso (Aston Martin Aramco F1 Team Mercedes) = 30 M€

Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) = 24 M€

Lando Norris (McLaren F1 Team Mercedes) = 21 M€ + 5 M€

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) = 18 M€

George Russell (Mercedes AMG Petronas F1 Team) = 12 M€

Pierre Gasly (Alpine F1 Team) = 12 M€ + 3 M€

Sergio Perez (Red Bull Racing) = 10 M€ + 3 M€

Valtteri Bottas (Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari) = 10 M€

Esteban Ocon (Alpine F1 Team) = 9 M€ + 3 M€

Lance Stroll (Aston Martin Aramco F1 Team Mercedes) = 8 M€

Oscar Piastri (McLaren F1 Team Mercedes) = 6 M€

Kevin Magnussen (Moneygram Haas F1 Team Ferrari) = 4,5 M€

Nico Hulkenberg (Moneygram Haas F1 Team Ferrari) = 4,5 M€

Alexander Albon (Williams Racing Mercedes) = 4 M€

Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB Racing Honda) = 4 M€

Guanyu Zhou (Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari) = 3 M€

Franco Colapinto (Williams Racing Mercedes) = 500 000 €

Liam Lawson (Visa Cash App RB Racing Honda) = 300 000 €