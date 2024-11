OGC Nice. Brutale et magnifique la nouvelle voiture d’un joueur du GYM

Au propre comme au figuré, cette Audi commandé par un joueur de l’OGC Nice est une véritable bombe. – @centurionmotorsofficiel

C’est une berline qui ne passera pas pas inaperçu sur la Promenade des Anglais. Tel que le rapportait dernièrement la société Centurion Motors, spécialiste du commerce de voitures premium, dans un story partagée sur les réseaux sociaux, un joueur de l’OGC Nice dont l’identité n’a pas été révélée, a reçu une Audi RSQ8-R ABT, véhicule produit en série ultra-limitée.

Modèle exclusif et coloris audacieux pour un joueur de l’OGC Nice

C’est déjà l’un des particularités du modèle, qui n’existe qu’en 125 exemplaires, une autre étant sa configuration extérieure couleur kaki subtilement doublée de détails dorés, notamment au niveau des jantes. Esthétiquement très efficace. Et diabolique de puissance. Sous son capot, cette bête de course développée par le préparateur allemand ABT cache en effet un V8 biturbo de 740 chevaux, soit 140 de plus que la version de série. De quoi passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes – presque aussi vite qu’une contre-attaque niçoise !

Le prix de ce bolide d’exception n’est pas connu. De surcroît dans cette configuration exclusive. Quoi qu’à Nice, une ville qui abrite certaines des plus grandes fortunes de ce monde, il nest pas rare de croiser des voitures hors du commun des routes de France. Celle-ci en est clairement une en son genre.