Cristiano Ronaldo se lance à la concurrence de EA Sports FC

Avec Cristiano Ronaldo pour ambassadeur et investisseur, le jeu UFL sortira bientôt.

Cristiano Ronaldo est devenu investisseur dans UFL, un nouveau jeu vidéo de football gratuit qui promet d’offrir une expérience innovante aux joueurs. L’investissement de Ronaldo et d’un groupe d’autres investisseurs est de 40 millions de dollars. Il représente une étape importante pour UFL, qui est sur le point de contester la domination des franchises de jeux vidéo de football établies telles que EA Sports FC et eFootball.

Cristiano Ronaldo et d’autres investissent 40 M$ dans un jeu de football

Ronaldo, considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, aidera à façonner le développement d’UFL et apportera son expertise à la conception et au gameplay du jeu. Il est également attendu qu’il joue un rôle clé dans la promotion d’UFL auprès de sa masse de fans de plus de 614 millions d’abonnés sur Instagram. « Je suis ravi de faire partie de ce projet car UFL peut devenir la nouvelle génération du jeu vidéo de football », avance Ronaldo. « Je pense qu’UFL a le potentiel de révolutionner l’industrie et de fournir aux fans de football une expérience véritablement immersive et gratifiante. »

UFL est conçu pour être un jeu gratuit qui récompense le skill et le gameplay tactique, plutôt que d’encourager les joueurs à dépenser de l’argent pour obtenir un avantage. Le jeu sera disponible gratuitement sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et S, et proposera des mises à jour régulières et des ajouts de contenu. « Avoir Cristiano Ronaldo à nos côtés en tant que partenaire et investisseur est une avancée majeure et une validation de notre vision de créer le jeu le plus avancé pour les fans de football dans le monde », ajoute Eugene Nashilov, PDG de Strikerz Inc., le développeur d’UFL. « Nous sommes ravis de travailler ensemble pour créer un jeu qui comble un vide sur le marché des jeux vidéo de football en unifiant une expérience de jeu riche avec une progression continue et une approche équitable. »

Phase de test terminée, UFL devrait sortir prochainement

La phase de test fermée pour UFL a débuté cet automne, et le jeu devrait être lancé dans les prochains mois. Avec le soutien de Ronaldo et d’autres investisseurs de premier plan, UFL est sur le point de secouer l’industrie du jeu vidéo de football et d’offrir une alternative fraîche aux franchises existantes.