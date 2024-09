Cristiano Ronaldo devient le 1er milliardaire sur les réseaux sociaux

Cumulés, Cristiano Ronaldo compte presque un milliard d’abonnés sur ses réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo entre chaque jour un peu plus dans l’histoire. Et pas seulement pour ses performances ballon au pied. Après avoir récemment lancé sa propre chaîne « UR » sur le canal Youtube, le football portugais a rapidement engrangé des millions de followers. Il en compte désormais près de 61 millions.

Cristiano Ronaldo a déjà plus de 60 millions d’abonnés sur Youtube

Lesquels, à l’addition des abonnés de tous les réseaux sociaux qu’il fréquente autrement, cumulent plus du milliard de followers sur la toile et c’est une performance historique, car inédite depuis l’émergence des réseaux au 21e siècle. C’est sur Instagram qu’ils sont les plus nombreux à suivre CR7, au nombre de 638 millions. Là aussi c’est record, il y est la personnalité la plus suivie sur toute la surface du globe.

Le premier millardaire de l’histoire en abonnés sur les réseaux sociaux

Suivent en nombre de followers, Facebook à 171 millions, Twitter devenu X à 113 millions, Youtube donc, à 61 millions et enfin deux réseaux sociaux chinois que sont Weibo (comparable à X), à 8 millions et Kuaishou (équivalent de TikTok), à 9. Soit un total cumulé ce jour, supérieur à 1 000 millions. Et ça augmente encore sachant notamment les plus de 60 millions acquis sur Youtube en seulement une grosse vingtaine de jours.