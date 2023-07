Cristiano Ronaldo entre dans l’actionnariat de la marketplace de montres, Chrono24

Et un investissement de plus dans le portefeuille de Cristiano Ronaldo.

La star internationale du football, Cristiano Ronaldo, est devenu investisseur chez Chrono24, la principale plateforme de revente de montres de luxe. Grand amateur de montres, le footballeur le mieux payé au monde a une collection personnelle d’une valeur estimée à 6,5 millions de dollars. « Il aime cette catégorie, apprécie la technologie et a également considéré que c’était une bonne opportunité financière », a confié le PDG Tim Stracke, à l’annonce du rapprochement.

Un investissement « significatif » de Cristiano Ronaldo dans la société

Le montant de la participation de Ronaldo n’a pas été divulgué en raison d’un accord confidentiel, mais Stracke a souligné qu’il était « significatif » pour l’entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars, ainsi que pour l’athlète devenu investisseur. Chrono24 est la plus grande place de marché en ligne dédiée aux montres de luxe, avec jusqu’à un demi-million de montres proposées par des revendeurs et des vendeurs privés sur la plateforme à tout moment. La société, qui affiche une marge d’exploitation à deux chiffres, génère des revenus grâce aux frais perçus sur chaque transaction.

Le Français Bernard Arnault est également dans l’actionnariat

Le marché des montres d’occasion devrait augmenter de 75 % d’ici la fin de la décennie pour atteindre 35 milliards de francs suisses (36,3 milliards d’euros), selon le cabinet de conseil Deloitte. Selon LuxeConsult, une société suisse d’analyse et de conseil, les revenus des montres d’occasion pourraient dépasser les ventes de montres neuves d’ici 2033. Le choix de Ronaldo s’explique par son amour bien documenté pour les montres et son immense popularité mondiale. Avant lui, Bernard Arnault, dont le fonds familial soutient Aglae Ventures, avait participé à la levée de fonds de série C de Chrono24 d’un montant de 118 millions de dollars en 2021.

Le marché des montres de luxe a connu un essor sans précédent en 2021

Après une augmentation sans précédent en 2021 et au premier trimestre 2022, les prix des montres de luxe les plus demandées de marques telles que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet ont fortement baissé et se rapprochent des plus bas niveaux des deux dernières années, selon les données de Subdial, une autre plateforme de vente en ligne au Royaume-Uni. Selon Tim Stracke, les prix de nombreux modèles Rolex se stabilisent, tandis que les montres les plus populaires de Patek Philippe et Audemars Piguet, comme la Nautilus et la Royal Oak, continuent de baisser, bien que le rythme soit beaucoup plus lent que l’année dernière.

Cristiano Ronaldo est lui même un collectionneur hors pair

Dans une déclaration, Cristiano Ronaldo a déclaré : « En tant que collectionneur de montres de longue date et utilisateur régulier de Chrono24, c’est un plaisir pour moi de devenir actionnaire de l’entreprise ». Le footballeur est connu pour sa vaste collection personnelle de montres de luxe, estimée à plusieurs millions de dollars. Il a été vu portant des marques allant de Rolex à des modèles plus extravagants de Jacob & Co., Girard-Perregaux et Franck Muller.