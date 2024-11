Les 25 joueurs les plus chers en 2007. Messi était déjà sur le podium, Cristiano Ronaldo seulement 18e

Il y a 17 ans, Lionel Messi était encore qu’un grand espoir du football, mais déjà le troisième footballeur le plus cher du moment.

À l’heure où les transferts à plus de 100 millions d’euros sont devenus monnaie courante dans le football européen, un regard dans le rétroviseur nous offre une perspective fascinante sur l’évolution des valeurs marchandes. Un classement de 2007, établi par Transfermarkt, nous replonge dans une époque où le marché des transferts était encore loin des sommets vertigineux actuels.

En 2007, Ronaldinho était au sommet et Lionel Messi 3e

Au sommet de ce classement trônait Ronaldinho, alors au FC Barcelone, avec une valeur estimée à 80 millions d’euros. Le Brésilien, qui venait de réaliser une saison exceptionnelle avec 24 buts toutes compétitions confondues, devançait Kaka (AC Milan, 70M€) et un certain Lionel Messi, déjà valorisé à 60 millions d’euros malgré son jeune âge.

Cristiano Ronaldo à 34 M€, trois ans avant son transfert au Real

Plus surprenant encore, Cristiano Ronaldo, aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, n’occupait que la 18e position avec une valeur de 34 millions d’euros. Le Portugais, qui vivait sa première saison vraiment prolifique avec Manchester United (17 buts en Premier League), était alors loin d’imaginer qu’il deviendrait deux ans plus tard le joueur le plus cher du monde lors de son transfert au Real Madrid pour 80 millions de livres.

Le top 5 se complétait avec Thierry Henry (Arsenal, 50M€) et Andriy Shevchenko (Chelsea, 46M€), illustrant la domination des attaquants dans les valorisations de l’époque. Des légendes comme Frank Lampard (39,75M€), Steven Gerrard (38,5M€) ou Andrea Pirlo (30M€) figuraient également dans ce classement, témoignant d’une ère où les milieux de terrain créatifs étaient particulièrement valorisés.

Des valorisations qui ont grimpé en flèche depuis 17 ans

Ce classement reflète une époque révolue du football, où les valorisations, bien qu’importantes pour l’époque, paraissent aujourd’hui presque modestes. Pour mettre en perspective : la valeur combinée des trois premiers (Ronaldinho, Kaka et Messi) atteindrait à peine le prix d’un seul transfert majeur en 2024. Une évolution qui interroge sur l’inflation galopante du marché des transferts et la transformation économique du football moderne.

Les 25 joueurs les plus chers en 2007

Dresse le classement des joueurs les plus chers de l’année 2007 en suivant l’exemple 25 et 24

25. Andrea Pirlo (AC Milan) = 30 M€

24. Robinho (Real Madrid) = 30,5 million

23. Xavi (FC Barcelone) = 31 M€

22. Anderson (Manchester United) = 31,5 M€

21. Adriano (Inter Milan) = 32 M€

20. John Terry (Chelsea) = 33 M€

19. Gianluigi Buffon (Juventus) = 33 M€

18. Cristiano Ronaldo (Manchester United) = 34 M€

17. David Villa (Valence) = 35 M€

16. Michael Ballack (Chelsea) = 35 M€

15. Zlatan Ibrahimovic (Inter Milan) = 35 M€

14. Fernando Torres (Atlético Madrid) = 36 M€

13. Wayne Rooney (Manchester United) = 36 M€

12. Arjen Robben (Chelsea) = 36 M€

11. Samuel Eto’o (FC Barcelone) = 38 M€

10. Didier Drogba (Chelsea) = 38,5 M€

9. Steven Gerrard (Liverpool) = 38,5 M€

8. Frank Lampard (Chelsea) = 39,75 M€

7. Francesco Totti (AS Roma) = 40 M€

6. Ruud van Nistelrooy (Real Madrid) = 40,5 M€

5. Andriy Shevchenko (Chelsea) = 46 M€

4. Thierry Henry (Arsenal) = 50 M€

3. Lionel Messi (FC Barcelone) = 60 M€

2. Kaka (AC Milan) = 70 M€

1. Ronaldinho (FC Barcelone) = 80 M€