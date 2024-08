Les budgets des clubs de Ligue 1 en 2024-2025

Saison particulière pour les équipes de la Ligue 1, car elles doivent composer avec des droits de l’audiovisuel à la baisse dans leurs budgets prévisionnels.

Les saisons se suivent en Ligue 1, mais elles ne se ressemblent pas. Il y a un an, à pareille époque, l’optimisme était encore fort sur la suite à venir, après l’échec du projet Mediapro qui a finalement débouché sur une période de partage des droits de diffusion entre Canal + et Amazon.

Un inter-saison rendu particulier par le dossier des droits TV

Pour cette rentrée 2024-2025, la Ligue de football professionnel (LFP) entendait bien capitaliser sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché et l’attraction rendue toujours très forte pour l’élite du football français. Avec un certain Kylian Mbappé en locomotive. Las. Douze mois se sont écoulés, Kylian Mbappé s’en est allé et les sourires de façade trahissent désormais des inquiétudes.

Au forceps, après de long mois de négociations avec les groupes de l’audiovisuels intéressés et un gros camouflet sur le dossier Canal +, la LFP s’est finalement engagée avec DAZN et BeIn Sports, pour un montant annuel estimé proche de 660 millions d’euros. Même sans l’apport des droits internationaux ont est très loin du milliard envisagé plusieurs mois auparavant.

A l’ambition a succédé une forme d’appréhension pour plusieurs clubs de Ligue 1

Cela contraint même des clubs à revoir à la baisse leurs ambitions et les budgets de la saison. Nous les avons sondé à Sportune pour connaître leur prévisionnel (celui-ci étant donné sans prise en compte des opérations sur le mercato). Les chiffres que nous rapportons ci-dessous sont à la fois des officiels et des estimations, car certains clubs nous font savoir qu’ils ne communiquent pas à ce sujet (à l’exemple de l’OL qui rappelle qu’il est coté en bourse).

Il arrive aussi parfois que des clubs évoquent sciemment des budgets inférieurs à la réalité, pour mieux valoriser derrière leur performance sportive (finir haut classé avec un budget étriqué est forcément plus flatteur).

Le budget du PSG vaut à lui seul le tiers de toute la Ligue 1 cumulée

Cumulé sur les dix-huit formations qui composent la Ligue 1 cette saison 2024-2025, le total dépasse les 2,5 milliards d’euros. Dont le tiers environ tient au seul Paris Saint-Germain, qui génère à la fois saison après saison, des recettes mais aussi des dépenses records à l’échelle du football national. Cela représente un budget moyen par équipe à 150 millions d’euros, comme l’équivalence de l’OGC Nice.

Les budgets des clubs de Ligue 1 en 2024-2025

Club Budget 2024-25 Angers 25 M€ Le Havre 30 M€ Auxerre 33 M€ Montpellier HSC 35 M€ Stade Brestois 45 M€

Découvrez l’intégralité des budgets des clubs de Ligue 1 en 2024-2025 en page 2