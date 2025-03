Real Madrid – Barça. Enorme effervescence pour le Clasico programmé en Inde

Un Clasico vintage va se disputer en Inde.

L’Inde s’apprête à vibrer au rythme d’un événement sportif inédit. Pour la première fois de son histoire, le légendaire Clasico opposant le Real Madrid au FC Barcelone se déroulera sur le sol indien. Prévu le 6 avril 2025 au DY Patil Stadium de Navi Mumbai, ce match événement réunira les anciennes gloires des deux clubs mythiques dans le cadre du « Legends Faceoff », organisé par The Sports Front.

Considérée comme l’une des plus grandes rivalités du football mondial, la confrontation entre le Real Madrid et le FC Barcelone suscite une ferveur sans pareil bien au-delà des frontières espagnoles. Si les stars d’hier comme Luís Figo ou Rivaldo sont attendues sur la pelouse, c’est tout un pays qui s’apprête à vivre un moment historique. « Les fans indiens ont toujours manifesté une passion inébranlable pour le football. Ce match dépasse le cadre sportif : il place l’Inde sur la carte des grandes destinations du sport mondial », souligne John Zaidi, CEO et co-fondateur de The Sports Front.

Avec plus de 40 millions de fans de la La Liga recensés en Inde, cet événement représente une opportunité unique pour les marques cherchant à accroître leur visibilité. Entre retransmissions télévisées internationales et couverture digitale, l’impact médiatique promet d’être considérable. Les entreprises du secteur des technologies, des vêtements de sport ou de la banque y voient déjà un levier de choix pour engager un public jeune et aspirant.

Le partenariat avec HSBC en tant que banque officielle et la plateforme District de Zomato pour la billetterie anticipée illustrent cette synergie entre sport et business. Une prévente exclusive pour les clients HSBC débutera dès le 2 mars, avant l’ouverture générale.

Le sport, nouveau terrain de soft power pour l’Inde

Ce Clasico en terre indienne s’inscrit dans une ambition plus large : positionner l’Inde comme une destination privilégiée pour les événements sportifs mondiaux. « Notre vision est d’inscrire l’Inde sur la carte des grands rendez-vous internationaux », précise Anirudh Poddar, COO et co-fondateur de The Sports Front. Au-delà du spectacle, cet événement pourrait bien marquer un tournant pour l’écosystème sportif indien, ouvrant la voie à d’autres collaborations prestigieuses et renforçant la place du pays dans l’industrie mondiale du sport et du divertissement.

Les billets seront accessibles exclusivement sur application , avec une mise en vente générale dont la date sera annoncée prochainement.