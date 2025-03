ASSE. Les sponsors de l’ASSE cette saison 2024-25 et ce qu’ils rapportent

Chez les Verts, le sponsoring pèse le quart du chiffre d’affaires.

C’est la mi-temps pour les deux partenaires majeurs de l’AS Saint-Etienne présents sur le maillot. C’est-à-dire la moitié du contrat signé en 2022 et jusqu’en 2027 avec l’équipementier danois Hummel qui habillent les joueurs du collectif stéphanois. Et la première des deux saisons de Kelyps Interim, en tant que commanditaire principal, à l’avant des tuniques des joueurs d’Eirik Horneland.

Le retour du club en Ligue 1 va forcément accroître les recettes du sponsoring au prochain bilan comptable, au 30 juin de cette année 2025. Pour deux raisons en particulier : l’arrivée de nouveaux partenaires, à l’exemple de Kelyps Interim cité plus haut. Et la levée de bonus à la performance, prévu dans le cas d’une reemontée parmi l’élite.

Présentement, les sponsors rapportent à l’AS Saint-Etienne, 8,7 millions d’euros, il ont un poids non négligeable sur les finances des Verts puisqu’ils pèsent le quart du chiffre d’affaires de l’opérationnel. A Saint-Etienne, il n’y a que deux nivaux de hiérarchisation des partenaires commerciaux.

Casino le plus vieux sponsor des Verts

Le premier est celui évoqué plus haut des deux sponsors majeurs, Hummel et Kelyps Interim. A l’échelon s’y ajoutent onze marques qui ont différents niveau de visibilité selon les accords :

Terroir, ByMyCAR, Loire Département, Kapriol, Piscines Desjoyaux, AÉSIO mutuelle, WF Invest, Crédit Agricole Loire Haute-Loire, Siléane, Saint-Étienne Métropole et le groupe Casino.

Ce dernier est emblématique de l’équipe stéphanoise puisqu’il est derrière sa création dans les années 30 et depuis, le plus fidèle partenaire commercial. Bien que traversant des difficultés, Casino a prolongé jusqu’au terme de cette saison, en signant son retour sur le maillot du club mais celui de l’équipe féminine, les hommes étant financièrement devenus inacessibles.

Pour la nouvelle gouvernance, l’objectif est d’abord de revenir à des standards de rémunération proches des meilleures saisons (jusqu’à plus de 10 M€ annuels tirés du sponsoring) et ensuite de capitaliser sur l’engouement des supporters actuels et des nostalgiques de la belle époque pour élever les recettes. L’ASSE en a le potentiel et pour son développement futur, c’est une nécessité pour elle.