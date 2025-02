Lamine Yamal en vedette de la nouvelle campagne internationale d’Adidas

Lamine Yamal est l’une des têtes d’affiches de la nouvelle campagne mondiale signée d’Adidas.

Adidas lance une nouvelle campagne internationale baptisée « You Got This », avec pour ambassadeur de premier plan la jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal. D’autres grands noms de la marque l’accompagnent : Anthony Edwards, Trinity Rodman, Aitana Bonmatí, Aliyah Boston. Cette initiative, qui s’appuie sur une étude d’envergure menée auprès de 20 000 athlètes dans 24 pays, vise à transformer les comportements dans le sport amateur.

Le constat est alarmant : quatre athlètes amateurs sur cinq font face à des attitudes contre-productives de leur entourage sportif. Pour répondre à cette problématique, l’équipementier allemand a développé les « Règles d’or des tribunes », un guide pratique présenté par Jürgen Klopp et validé par des experts sportifs.

L’étude identifie plusieurs comportements néfastes courants : le rappel constant du score, l’isolement des athlètes en difficulté, la focalisation excessive sur les résultats, le surplus d’instructions pendant le jeu et les analyses à chaud des performances. Des attitudes souvent bien intentionnées mais qui peuvent pousser les jeunes à abandonner leur pratique sportive.

Adidas veut « positiver » la pratique du sport amateur

Lamine Yamal témoigne de l’importance d’un environnement positif : « J’ai vécu une année de football inoubliable grâce au soutien de ma famille, mes coéquipiers et ma communauté », souligne l’attaquant barcelonais, dont le parcours illustre l’impact d’un accompagnement bienveillant.

Selon les experts consultés par Adidas, l’adoption d’un seul comportement positif issu de ces « Règles d’or » pourrait encourager jusqu’à 20 millions d’athlètes supplémentaires à persévérer dans leur pratique sportive. La marque prévoit de déployer ces recommandations à travers ses différents programmes, notamment Breaking Barriers en Europe et l’Adidas Football Collective, renforçant ainsi son engagement pour un sport plus inclusif et positif.