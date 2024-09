ASSE: Casino est de retour sur un maillot vert

L’ASSE et Casino unis un an de plus. Et désormais avec les deux équipes féminines et masculines.

C’est le plus vieux partenaire de l’AS Saint-Etienne et plus qu’un commanditaire dans l’histoire de l’équipe stéphanoise. Mais en proie a des difficultés structurelles et économiques, le groupe Casino ne s’engage plus qu’une saison après l’autre avec l’ASSE. Ainsi, un an après la dernère reconduction la collaboration avec le groupe Casino vient d’être une nouvelle fois prolongée pour cet exercice 2024-2025.

L’ASSE prolonge d’une saison avec son partenaire historique Casino

Ce partenariat, vieux de plus de 90 ans, s’inscrit comme l’un des plus longs de l’histoire du football français. Fondée en 1919 par Geoffroy Guichard, créateur de l’enseigne Casino, l’ASSE a toujours entretenu des liens étroits avec le groupe de distribution. Cette année, le partenariat prend une nouvelle dimension en s’étendant à l’équipe féminine du club, qui évolue au plus haut, en championnat de Devision 1.

Le retour du logo mais désormais sur le maillot des féminines

Ce n’est pas la première fois que le logo de Casino s’affiche sur un maillot vert, il a le partenaire principal des hommes sur la fin du siècle dernier. Mais cette initiative nouvelle s’inscrit à la fois dans la volonté du groupe d’associer toutes les équipes masculines et féminines dans un même partenariat et l’ambition plus large de promouvoir la nutrition, la santé et l’égalité. Les autres enseignes du groupe, telles que Petit Casino, Casino Shop, Spar, Vival, Monoprix et Franprix, seront également associées à ce partenariat renouvelé.

