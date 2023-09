L’ASSE prolonge avec son plus vieux partenaire

L’ASSE et le Groupe Casino poursuivent l’aventure ensemble.

L’AS Saint-Étienne et les Enseignes Casino ont annoncé ce jeudi la prolongation de leur partenariat pour une saison supplémentaire. Cette collaboration, qui dure depuis plus de 90 ans, est l’un des plus anciens partenariats sportifs en France. Ce partenariat sera renforcé sur le volet RSE. Les deux partenaires s’engagent à travailler ensemble pour promouvoir une alimentation saine et équilibrée, ainsi que la préservation de l’environnement.

Groupe Casino et ASSE, une filiation de 90 ans

Plus concrètement, les Enseignes Casino apporteront leur expertise en matière de fruits et légumes au potager pédagogique du Kids’Club de l’ASSE. Elles participeront également à des actions de sensibilisation à la saisonnalité et à la biodiversité.

« Nous supportons les Verts depuis plus de 90 ans, et les remercions par avance pour les beaux moments sportifs qui nous attendent lors de cette nouvelle saison, et qui suscitent un engouement si singulier auprès de nos collaborateurs et de nos clients », note la directrice générale des enseignes Casino, Magali Daubinet Salen. « Cette union longue de 90 ans, exceptionnelle, nous rend très fiers ! Elle va s’approfondir cette année avec l’accompagnement des Enseignes Casino dans le déploiement de notre démarche RSE et des nombreuses actions qui en découlent. Le club s’appuiera notamment sur ses joueurs qui ont tous choisi un axe d’engagement lié à notre association ASSE Cœur-Vert mais aussi sur l’expertise de son partenaire historique pour faire avancer ses engagements sociétaux », ajoute le président exécutif du club, Jean-François Soucasse.

Un nouveau partenariat tourné vers le volet RSE

Depuis la fondation de l’ASSE, Les Enseignes Casino ont été des partenaires clés dans l’accompagnement des Verts et la défense de ses valeurs fondamentales du football telles que le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité. Ils continueront de soutenir l’ASSE tout en collaborant pour promouvoir des pratiques responsables en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).