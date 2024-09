PSG: Le rose maillot third Jordan dévoilé

Le maillot third du PSG dévoilé ce mardi matin.

Rose pâle et bande noire, telles sont les caractéristiques esthétiques du nouveau maillot third dévoilé ce mardi pour le Paris Saint-Germain. Il est signé Jordan et il se définit comme le symbole de l’alliance du luxe parisien et de la performance sportive.

Un maillot sur fond rose et noir pour le PSG

Première sortie officielle de cet ensemble third : ce vendredi 27 septembre pour les hommes, à l’occasion du match PSG – Stade Rennais en championnat de Ligue 1 et le dimanche 29 en suivant, pour les féminines, dans la rencontre les opposants à Guingamp en Division 1 Arkema.

La sortie de ce maillot s’accompagne d’une gamme training et lifestyle imaginée autour. Le PSG assure par ailleurs la sortie de nouveaux produits dans la saison en cours, tout en confirmant le partenariat noué avec Jordan, comme l’a fait à notre égard en exclusivité le directeur de la marque PSG, Fabien Allègre.